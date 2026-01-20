قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كاراجر: عودة محمد صلاح تنعش هجوم ليفربول وتعيد التوازن للفريق
أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم
وزيرا الرياضة المصري والمغربي يؤكدان على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين
عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض وتحذيرات من انقطاعات في شبكات الكهرباء والأقمار الصناعية
مصرع 3 تجار سلاح في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان
مسؤول كردي : انهيار كامل للمفاوضات بين دمشق وعبدي.. وتحذير تركي
مدبولي خلال تهنئته لرئيس النواب: تعاون وثيق مع البرلمان لتحقيق تطلعات المواطنين
الكرملين: موسكو لا تعرف حتى الآن جميع تفاصيل مبادرة إنشاء مجلس سلام غزة
29 يناير إجازة رسمية بالقطاع الخاص بمناسبة 25 يناير وعيد الشرطة
الرئيس اللبناني: الجيش تمكن من السيطرة على جنوب الليطاني منذ أكثر من 10 أشهر
أمهات مصر: تلقينا شكاوى من صعوبة امتحان إنجليزي الإعدادية في المنيا
سيبت بيتي بعد 26 سنة.. أحمد موسى عن محالة اغتياله من الإخوان
اقتصاد

الاستثمار العقاري: تمويل المشروعات العقارية تحت الإنشاء استثمار في الاقتصاد وحماية للمواطنين

داكر عبد اللاة
داكر عبد اللاة
ولاء عبد الكريم

أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن تمويل المشروعات العقارية تحت التنفيذ لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه مجرد قرار بنكي احترازي، بل هو قضية اقتصادية وطنية تؤثر مباشرة على النمو والتشغيل والاستقرار الاجتماعي.
 

ودعا داكر عبد اللاه القطاع المصرفي إلى الانخراط في تمويل المشروعات العقارية تحت الإنشاء بضمانات واضحة، بحيث يكون التمويل مرتبطًا بكل مرحلة من مراحل المشروع، مع اعتماد الضمان الأساسي على المشروع نفسه، بما يحقق فائدة مناسبة لا تشكل عبئًا على المطور أو العميل. وأوضح أن العزوف الكامل عن التمويل لا يلغي المخاطر، بل ينقلها من المؤسسات القادرة على إدارتها إلى المطور والمواطن، وهو مسار غير عادل وغير مستدام.
وأشار إلى أن التمويل المرحلي المنظم، المرتبط بنسبة الإنجاز الفعلية وحسابات الضمان والرقابة الفنية المستقلة، يحقق توازنًا بين حماية الجهاز المصرفي ودعم الاقتصاد الحقيقي، ويسهم في تراجع أسعار الوحدات العقارية نسبيًا نتيجة انخفاض الاعتماد على فوائد طويلة الأجل. كما لفت إلى تجربة ناجحة في تمويل مشروعات المقاولات تحت الإنشاء كنموذج يمكن تطبيقه على القطاع العقاري لضمان استمرارية المشاريع دون تعثر.
وأكد داكر عبد اللاه أن قطاع التطوير العقاري في مصر يشكّل محركًا رئيسيًا لعشرات الصناعات المرتبطة به، ومصدر رزق مباشر وغير مباشر لملايين المواطنين، وأن إتاحة التمويل المنظم للمشروعات تحت التنفيذ يمثل استثمارًا في الاستقرار الاقتصادي وحماية لأموال المواطنين وضمان استمرار أحد أهم قطاعات التشغيل في الدولة.

