وزير الاستثمار: مصر منصة إقليمية لصناعة الدينيم والنسيج وجذب الاستثمارات التركية

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكات الصناعية وجذب الاستثمارات النوعية في قطاعي الدينيم والنسيج، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت وجهة تنافسية للتصنيع والتصدير بفضل موقعها الاستراتيجي واتفاقياتها التجارية الواسعة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في مائدة مستديرة مع ممثلي كبرى شركات صناعة الدينيم والنسيج التركية، على هامش افتتاح فعاليات المعرض الدولي Denim and Jeans في مصر، بحضور المهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وغادة نور مساعد وزير الاستثمار لشؤون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، والدكتور عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري، إلى جانب مصطفى دينزر رئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال المصري التركي، وعدد من ممثلي الشركات المصرية والتركية.

وأوضح الخطيب أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للاستثمارات الصناعية الموجهة للتصدير ذات القيمة المضافة، مؤكدًا التزام الدولة بتوفير إطار استثماري شفاف وقابل للتنبؤ، وتبسيط إجراءات التراخيص، وتسهيل التوسعات، بما يدعم إعادة الاستثمار وإقامة شراكات صناعية طويلة الأجل.

وأشار الوزير إلى المزايا التنافسية التي توفرها مصر للمستثمرين، وفي مقدمتها اتفاقيات التجارة التفضيلية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأفريقيا والأسواق العربية، بما يسهم في خفض الرسوم الجمركية وتقليص زمن النفاذ للأسواق، مؤكدًا أن مصر تمثل منصة طبيعية للتصدير في مجالات الدينيم والنسيج والملابس الجاهزة.

كما لفت إلى جهود الدولة لتطوير سلسلة توريد متكاملة تبدأ من الخيوط والأقمشة وصولًا إلى الملابس الجاهزة والخدمات اللوجستية، بما يعزز القيمة المحلية ويقلل الاعتماد على الواردات، إلى جانب توافر عمالة ماهرة وتنافسية مدعومة ببرامج تدريب مهني مستمرة.

واختتم الخطيب بالتأكيد على أن الحكومة تنظر إلى المستثمرين كشركاء استراتيجيين في تطوير الصناعة وزيادة الصادرات، معربًا عن تطلع مصر إلى تعميق التعاون مع الشركات التركية ودمج الصناعة المصرية بشكل أكبر في سلاسل القيمة العالمية.

ويُعد معرض Denim and Jeans منصة دولية متخصصة تجمع كبرى الشركات والمستثمرين في صناعة الجينز والدينيم، حيث تشهد دورته الثانية في مصر عقد لقاءات أعمال ثنائية واستعراض أحدث التقنيات والابتكارات المستدامة، بما يعزز مكانة مصر كمركز موثوق لإنتاج الدينيم والجينز.