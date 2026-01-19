قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: أبو العينين صاحب قرار إذاعة محاكمة مبارك بدون مونتاج على صدى البلد
هاخد فلوسي من عين الأهلي .. أحمد موسى يكشف سر هروب أبو تريكة للخارج
حياتي ملكي وحدي.. فادية عبد الغني ترفض الإفصاح عن أسباب عدم زواجها للمرة الثانية
الشاي المغلي خطر على حياتك.. ترند خطير وتحذيرات عاجلة جديدة| ما القصة؟
مهرجان قطر لكرة القدم يجمع مصر والأرجنتين وإسبانيا استعدادًا لكأس العالم 2026
تبث فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى بأكتوبر
أحمد موسى يروي كواليس الضغوط والمواجهات بعد 2011 ويكشف تفاصيل مبكرة عن مخطط الإخوان
أحمد موسى يكشف حقيقة إيقاف الرئيس مبارك لبرنامج عمرو أديب
تقرير سري للغاية هز الدولة.. كيف كشف أحمد موسى المؤامرة الكبرى ضد مصر مبكرا؟
حلقة استثنائية من على مسئوليتي.. محمد الباز: أسرار شهادة على مصر قبل الاختطاف وبعد الاستعادة
خطة سيناء| ماذا وجد في هاتف محمد مرسي بعد القبض عليه في 2011؟.. تفاصيل
رسميا.. سيراميكا كليوباترا يعلن انتقال مروان عثمان إلى الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الاستثمار: مصر منصة إقليمية لصناعة الدينيم والنسيج وجذب الاستثمارات التركية

وزير الاستثمار
وزير الاستثمار

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكات الصناعية وجذب الاستثمارات النوعية في قطاعي الدينيم والنسيج، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت وجهة تنافسية للتصنيع والتصدير بفضل موقعها الاستراتيجي واتفاقياتها التجارية الواسعة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في مائدة مستديرة مع ممثلي كبرى شركات صناعة الدينيم والنسيج التركية، على هامش افتتاح فعاليات المعرض الدولي Denim and Jeans في مصر، بحضور المهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وغادة نور مساعد وزير الاستثمار لشؤون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، والدكتور عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري، إلى جانب مصطفى دينزر رئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال المصري التركي، وعدد من ممثلي الشركات المصرية والتركية.
وأوضح الخطيب أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للاستثمارات الصناعية الموجهة للتصدير ذات القيمة المضافة، مؤكدًا التزام الدولة بتوفير إطار استثماري شفاف وقابل للتنبؤ، وتبسيط إجراءات التراخيص، وتسهيل التوسعات، بما يدعم إعادة الاستثمار وإقامة شراكات صناعية طويلة الأجل.
وأشار الوزير إلى المزايا التنافسية التي توفرها مصر للمستثمرين، وفي مقدمتها اتفاقيات التجارة التفضيلية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأفريقيا والأسواق العربية، بما يسهم في خفض الرسوم الجمركية وتقليص زمن النفاذ للأسواق، مؤكدًا أن مصر تمثل منصة طبيعية للتصدير في مجالات الدينيم والنسيج والملابس الجاهزة.
كما لفت إلى جهود الدولة لتطوير سلسلة توريد متكاملة تبدأ من الخيوط والأقمشة وصولًا إلى الملابس الجاهزة والخدمات اللوجستية، بما يعزز القيمة المحلية ويقلل الاعتماد على الواردات، إلى جانب توافر عمالة ماهرة وتنافسية مدعومة ببرامج تدريب مهني مستمرة.
واختتم الخطيب بالتأكيد على أن الحكومة تنظر إلى المستثمرين كشركاء استراتيجيين في تطوير الصناعة وزيادة الصادرات، معربًا عن تطلع مصر إلى تعميق التعاون مع الشركات التركية ودمج الصناعة المصرية بشكل أكبر في سلاسل القيمة العالمية.
ويُعد معرض Denim and Jeans منصة دولية متخصصة تجمع كبرى الشركات والمستثمرين في صناعة الجينز والدينيم، حيث تشهد دورته الثانية في مصر عقد لقاءات أعمال ثنائية واستعراض أحدث التقنيات والابتكارات المستدامة، بما يعزز مكانة مصر كمركز موثوق لإنتاج الدينيم والجينز.

لمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار الحكومة المصرية قطاعي الدينيم والنسيج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي

رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

الحكومة

خلال 72 ساعة.. الحكومة تعلن خبرًا سارًا لـ4.5 مليون موظف

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

الام

دعت عليه أمام الكعبة| أم لـ نجلها: أخذت عزاك.. ورد صادم من الابن على الهواء

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 في المدارس ..ظهرت الآن

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

بالصور

طاجن بطاطس اقتصادي لأيام الغلاء.. أوفر وأطعم

طاجن بطاطس اقتصادي لأيام الغلاء… أوفر وأطعم
طاجن بطاطس اقتصادي لأيام الغلاء… أوفر وأطعم
طاجن بطاطس اقتصادي لأيام الغلاء… أوفر وأطعم

9 عادات طهي خاطئة يجب التخلي عنها.. أخطاء صغيرة قد تفسد وجباتك

9 عادات طهي خاطئة يجب التخلي عنها.. أخطاء صغيرة قد تفسد وجباتك
9 عادات طهي خاطئة يجب التخلي عنها.. أخطاء صغيرة قد تفسد وجباتك
9 عادات طهي خاطئة يجب التخلي عنها.. أخطاء صغيرة قد تفسد وجباتك

روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع..صور

روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع
روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع
روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع

لماذا تظهر الهالات فجأة حتى مع النوم الكافي؟

الهالات السوداء
الهالات السوداء
الهالات السوداء

فيديو

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد