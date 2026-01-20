مجلس التعليم بجامعة الإسكندرية يشيد بانتظام امتحانات الترم الأول

أشاد الدكتور أحمد عبد الحكيم، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، بالجهود المتميزة التي تبذلها كليات الجامعة ومركز القياس والتقويم، لضمان حسن سير امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك خلال اجتماع مجلس التعليم والطلاب.

وأكد نائب رئيس الجامعة أن الامتحانات تسير في أجواء يسودها الانضباط والالتزام، مع توفير بيئة امتحانية آمنة وهادئة للطلاب، وتأمين اللجان، والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية، إلى جانب تقديم الدعم اللازم للطلاب والتعامل الفوري مع أية ملاحظات، بما يضمن نجاح العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع الطلاب.

كما شدد على استمرار المتابعة اليومية لسير الامتحانات حتى الانتهاء منها.

ووجّه الدكتور أحمد عبد الحكيم بسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وأعمال الكنترولات بالتوازي مع انعقاد الامتحانات، بما يضمن سرعة إعلان النتائج، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير الدقة والجودة.

وخلال الاجتماع، اعتمد المجلس مدونة المعايير الأخلاقية والسلوكية للطلاب، والتي تهدف إلى ترسيخ السلوك الجامعي القويم، وبناء مجتمع طلابي مستدام يقوم على احترام القيم الإنسانية والأخلاقية، ويعزز مبادئ الانضباط والمسؤولية والاحترام المتبادل، بما يوفر بيئة تعليمية آمنة ومحفزة على الإبداع والتميز. كما تسهم المدونة في تعزيز منظومة القيم والسلوكيات الإيجابية داخل الحرم الجامعي وخارجه، وتنمية القدرات العلمية والمهنية والأخلاقية للطلاب، وإعداد خريج متميز علميًا وأخلاقيًا، قادر على خدمة المجتمع والمنافسة في أسواق العمل محليًا ودوليًا.

قدّم المجلس التهنئة لكل من: الدكتورة علياء رمضان، بمناسبة صدور قرار رئيس الجامعة بتعيين سيادتها وكيلاً لكلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف سلطان، بمناسبة تعيينه وكيلاً لكلية الأعمال لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة حنان يوسف، بمناسبة تكليف سيادتها قائمًا بأعمال وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، متمنين لهم دوام التوفيق والسداد في مهامهم الجديدة.