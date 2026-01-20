قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 أيام.. موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2026
تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج
الدفاع السورية: سجن الأقطان بالرقة مؤمن بالكامل ولا إشتباكات بمحيطه
هل يبقى ديانج مع الأهلي حتى نهاية الموسم أم تسمح الإدارة برحيله إلى أوروبا ؟
المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث يطلق لجنة لصياغة نماذج موحدة للدراسات الطبية الإكلينيكية
بعد قرار وزير العمل.. عدد أيام إجازة 25 يناير 2026 القطاع الخاص والحكومي
أمريكا تلاعب روسيا في الإفراج عن سفينة النفط مارينيرا
شيخ الأزهر يستقبل ضيوف مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية بحضور وزير الأوقاف
حرب كلامية بين أحمد شوبير وعصام الحضري .. تفاصيل
أحمد حسن: ساديو ماني يستحق جائزة خاصة لإنقاذ صورة الكرة الأفريقية
حماس تؤكد تعاونها مع اللجنة الوطنية وتسليمها مقاليد الأمور في القطاع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

شرارة تمشي في الهواء بأمر العلماء.. هل اقترب عصر الكهرباء اللاسلكية؟

الكهرباء اللاسلكية
الكهرباء اللاسلكية

نجح فريق من العلماء في جامعة هلسنكي الفنلندية في تحقيق إنجاز علمي لافت، تمكنوا خلاله من توجيه شرارات كهربائية عبر الهواء باستخدام الموجات فوق الصوتية وأشعة الليزر، في تجربة توحي ظاهريا  بأن نقل الكهرباء قد يصبح يومًا ما شبيها بخدمات “الواي فاي”.

الابتكار الجديد يعتمد على إنشاء مسارات غير مرئية في الهواء، تجبر الشرارات الكهربائية على السير في اتجاه محدد بدقة عالية، وهو ما يفتح الباب أمام تصورات مستقبلية لوصلات كهربائية لاسلكية وواجهات ذكية لا تحتاج إلى مقابس أو أسلاك تقليدية.

كيف ولدت فكرة “الأسلاك الصوتية”؟

استخدم الباحثون موجات فوق صوتية عالية الكثافة لتغيير كثافة الهواء موضعيا، ما يؤدي إلى تكوين قنوات دقيقة غير مرئية تعمل كمسارات مفضلة لعبور الشرارات الكهربائية.

هذه القنوات، التي أطلق عليها العلماء مجازا اسم “الأسلاك الصوتية”، ترشد الشرارات للسير في خط محدد بدلا من تفرعها العشوائي المعتاد نحو الأسطح الموصلة القريبة.

الشرارات لا الطاقة ماذا تعني التجربة فعليا؟

رغم ما أثارته التجربة من ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح الباحثون أن ما تم تحقيقه لا يعد نقلا للطاقة لاسلكيا بالمعنى المتعارف عليه.

فالتجربة لا تُشغل أجهزة كهربائية، ولا تشحن بطاريات، ولا تستغني عن الأسلاك التقليدية، بل تقتصر على توجيه التفريغات الكهربائية نفسها عبر الهواء بطريقة مبتكرة.

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة Science Advances، التي شددت على أن الهدف الأساسي هو التحكم في مسار الشرارات، لا في نقل الكهرباء كطاقة قابلة للاستخدام.

فيزياء الشرارة كيف تسير في مسار واحد؟

عند مرور شرارة كهربائية في الهواء، تسخن المنطقة المحيطة بها موضعيا، ما يقلل من كثافة الهواء ويجعل مرور الشرارات اللاحقة أسهل في المسار نفسه.

استغل العلماء هذه الظاهرة، وقاموا بتشكيل الموجات فوق الصوتية بدقة لتكوين قنوات هوائية منخفضة الكثافة، فصارت الشرارات “تنجذب” تلقائيا للسير داخلها، تمامًا كما لو كانت تسير داخل سلك غير مرئي.

إنجاز علمي حقيقي رغم محدودية التطبيق

من الناحية الفيزيائية، يعد هذا التطور اختراقا مهما، إذ يمثل أول دليل عملي على إمكانية التحكم الدقيق في التفريغات الكهربائية الشبيهة بالبلازما في الهواء الطلق باستخدام الموجات فوق الصوتية.

لكن في المقابل، فإن الشرارات الناتجة قصيرة المدى، ولا تحمل شحنة كهربائية ذات قيمة عملية، ولا تنتج تدفقا مستمرا للطاقة يمكن الاستفادة منه.

هل اقترب عصر الكهرباء اللاسلكية؟

ورغم أن الفكرة طالما راودت علماء فيزياء كبارا، من بينهم نيكولا تسلا، فإن التقنية الحالية لا تزال في طورها التجريبي، ولا تمثل بديلا حقيقيا للأسلاك الكهربائية.

ومع ذلك، يرى الباحثون أن هذا الإنجاز قد يشكل لبنة أولى لتطبيقات مستقبلية في مجالات التحكم في التفريغات الكهربائية، والاتصالات، والواجهات الذكية، وربما يقربنا ولو بخطوة صغيرة  من حلم الكهرباء اللاسلكية.

جامعة هلسنكي الفنلندية شرارات كهربائية الكهرباء الأسلاك الصوتية فيزياء الشرارة الكهرباء اللاسلكية عصر الكهرباء اللاسلكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

الشاب المغربي سفيان المعروفي

وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

منتخب مصر

ثلاثي بيراميدز وثنائي الأهلي الجديد أبرز المرشحين لمعسكر الفراعنة المقبل

ترشيحاتنا

احتجاجات وشغب بإيران

إيران: اعتقال 73 مسلحا في أصفهان على خلفية أعمال شغب مسلح

جوتيريش

بسبب نزلة برد .. جوتيريش يلغي رحلته إلى منتدى دافوس

حماس

أول تعليق من حماس على اقتحام الاحتلال لمكاتب الأونروا بالقدس المحتلة وهدمها

بالصور

أزمة محركات V8.. تحقيقات أمريكية جديدة تطارد «جنرال موتورز» 2026

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

مفاجأة… أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع

أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!
أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!
أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!

طريقة عمل فيليه السمك المقلي والمشوي في المنزل

طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل

احذريها.. 9 مشروبات تفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري

احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد