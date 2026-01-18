علاقات قوية ومُثمرة|مصر تعزّز موقعها كمركز إقليمي للطاقة عبر ربط حقول الغاز بالبنية التحتية الوطنية

قال وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، إن مصر تتمتع بعلاقات قوية ومثمرة مع كلٍّ من اليونان وقبرص، مشيرًا إلى أن الإطار الثلاثي الذي يجمع الدول الثلاث أصبح آلية فعّالة للتعاون المستدام.

وأضاف أن القمة الثلاثية بين الدول تُعقد سنويًا، لافتًا إلى وجود تطلعات لعقد القمة المقبلة قريبًا، بما يسهم في تعزيز التنسيق المشترك في مختلف المجالات.

التعاون في مجال الطاقة والبنية التحتية: ربط حقول الغاز بالبنية المصرية

وأكد وزير الخارجية أن مصر تعمل على ربط حقول الغاز في المنطقة بالبنية التحتية المصرية، بما يسهم في تحقيق التكامل الإقليمي في مجال الطاقة.

وأشار إلى أن هذا التعاون يخدم المصالح المشتركة للدول الثلاث، ويعزّز من دور مصر كمركز إقليمي للطاقة.

اللاجئون والهجرة النظامية: التحديات والتعاون بين الدول

وتحدث الوزير عبد العاطي عن التحديات التي تواجه الدول في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأوروبية والدول الإقليمية للتعامل مع هذه القضايا.

كما أكد أهمية تنظيم مسارات الهجرة النظامية، بما يضمن معاملة عادلة وإنسانية للاجئين.

غزة: التعافي المبكر وإعادة الإعمار

وفيما يخص الوضع في قطاع غزة، قال الوزير إن المحادثات الأخيرة ركزت على ملف التعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع.

وأضاف أن مصر تسعى إلى دعم الجهود الدولية الرامية إلى إعادة إعمار غزة وتحقيق الاستقرار فيها، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في هذا الإطار.