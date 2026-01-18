قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

ملف الطاقة والربط الكهربائي يتصدر مباحثات مصر واليونان وقبرص.. ورسائل حاسمة من وزير الخارجية حول أزمات المنطقة

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
منار عبد العظيم

 في خطوة لتعزيز التعاون الإقليمي والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والاستراتيجية في منطقة شرق المتوسط، أكدت مصر، من خلال وزير خارجيتها الدكتور بدر عبد العاطي، أن الشراكة الثلاثية مع اليونان وقبرص تمثل نموذجاً رائداً للتكامل الإقليمي في مجالات الطاقة والتجارة والأمن.

 وتأتي هذه الشراكة في ظل توقيع اتفاقيات ومشروعات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الربط الكهربائي والغازي بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى تنسيق الجهود لدعم الاستقرار السياسي في المنطقة، ومواجهة التحديات المشتركة مثل الهجرة غير الشرعية وإدارة تدفقات اللاجئين.

وزير الخارجية المصري: التعاون الثلاثي مع اليونان وقبرص نموذج للتكامل الإقليمي والطاقة

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص أسهم في الوصول إلى آفاق واسعة في مجالات عدة، خاصة في الطاقة والتجارة والأمن الإقليمي. 

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي أن هذه الشراكة الاستراتيجية تمثل نموذجاً يحتذى به في تعزيز الاستقرار الإقليمي، ودعم التكامل الاقتصادي، وإطلاق مبادرات مشتركة تخدم مصالح الدول الثلاث.

التعاون في مجال الطاقة ومشروعات الربط الكهربائي

وأشار وزير الخارجية إلى أن مسار التعاون الثلاثي توج بتوقيع العديد من الاتفاقيات المشتركة، مع التأكيد على تدشين آلية لمتابعة تنفيذ تلك الاتفاقيات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان يمثل نقلة نوعية في مجال الطاقة ويعزز التكامل الإقليمي، مشدداً على أهمية الربط بين حقول الغاز القبرصية والبنية التحتية المصرية لدعم استقرار الإمدادات وتوسيع فرص التعاون في منطقة شرق المتوسط.

التكامل الاقتصادي وموانئ دول شرق المتوسط

لفت الوزير إلى أهمية التكامل بين موانئ الدول الثلاث كمراكز محورية لنقل الطاقة والتجارة الدولية، موضحاً أن التعاون المشترك يعزز الربط الاقتصادي ويحفز حركة التجارة البينية.

كما أشار إلى أن هذه الاستراتيجية تدعم إقامة منتديات اقتصادية مشتركة لمناقشة التحديات المشتركة مثل الهجرة غير الشرعية وإدارة تدفقات اللاجئين.

الاستقرار الإقليمي والسلام في المنطقة

أكد وزير الخارجية أهمية المضي قدماً في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة، بما يشمل إدخال الكميات الكافية من مواد الإغاثة إلى القطاع.

وأضاف أن مصر تؤكد ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، والإدانة الكاملة للانتهاكات للسيادة والأراضي السورية، ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية ووقف أي انتهاكات لسيادتها.

كما شدد على رفض أي محاولة لتقسيم الصومال، وأهمية الحفاظ على وحدة اليمن والدخول في حوار يمني-يمني شامل.

التعاون القانوني والدولي

أكد الوزير على وجود إرادة مصرية-قبرصية-يونانية مشتركة لتعزيز أطر التعاون والتنسيق، مع التأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي والالتزام بمبادئ الأمم المتحدة وصون سيادة الدول وسلامة أراضيها.

وأشار إلى حرص مصر على مواصلة التشاور مع اليونان وقبرص في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، مؤكداً على محورية آلية التعاون الثلاثي وقدرتها على إرساء إطار شامل للتعاون في كافة المجالات.

الدكتور بدر عبد العاطي اليونان وقبرص تعزيز الربط الكهربائي مجالات الطاقة والتجارة

