الفرص والتحديات بمجال الطاقة الجديدة فى ندوة بـ“المصري للدراسات الاقتصادية”.. غدا

يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، غدا الاثنين، الندوة الأولى ضمن سلسلة ندوات بعنوان: “أين مصر من الوصول إلى كامل إمكاناتها في الطاقة الجديدة والمتجددة؟”، وتنعقد أولى الندوات بعنوان: “الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر: الحقائق، الفرص، والتحديات”، وذلك بمقر المركز بالقاهرة.

وتناقش الندوة واقع هذا القطاع الحيوي فى مصر، وما يتيحه من فرص استثمارية وتنموية، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجهه، ويتحدث فيها نخبة من خبراء الطاقة، وهم: المهندس إيهاب إسماعيل رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندسة غادة درويش، المدير الإقليمي لشركة Globleq ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للطاقة المتجددة.

وتُعقد الندوة من الساعة 3 إلى 5 مساءا، ويديرها الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، ويترأسها عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المركز.

وتأتي هذه الندوة ضمن جهود المركز لتعزيز الحوار القائم على المعرفة حول قضايا التحول الأخضر، ودعم السياسات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة النظيفة في مصر.