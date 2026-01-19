تطور مهم في حفر الآبار الجوفية وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار بالطاقة الشمسية

بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم مع نيرمين الظواهري مساعد وزير الخارجية وأمين عام "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية"، إجراءات دعم التعاون بين مصر ودول حوض النيل.



تم خلال اللقاء مناقشة إجراءات تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع أوغندا في أغسطس 2025، والتي تتضمن إنشاء خزانات للمياه، وحفر آبار جوفية جديدة مع ميكنة عدد من الآبار الجوفية السابق إنشاؤها وتشغيلها بالطاقة الشمسية، والتدريب وبناء القدرات، ومناقشة إجراءات تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع رواندا في سبتمبر 2025، والتي تتضمن حفر آبار جوفية، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار، والتدريب وبناء القدرات، وتبادل الخبرات.



كما تم مناقشة التحضير لاجتماعات اللجان التوجيهية المشتركة التي سيتم عقدها بين الفرق الفنية من مصر ورواندا وأوغندا، لمناقشة موقف مذكرات التفاهم وبدء تنفيذ المشروعات المدرجة بالمذكرات على الطبيعة.



وأكد الوزير دعم مصر الدائم لجهود التنمية في دول حوض النيل الجنوبي، مشيرا إلى الدور البارز الذي تقوم به "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية"، و"المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل" في تعزيز التعاون بين مصر ودول حوض النيل، بما يحقق المنفعة المشتركة والحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها على غرار المشروعات المشتركة والدورات التدريبية التي تم تنفيذها في السودان، جنوب السودان، كينيا، الكونغو الديمقراطية، أوغندا، وتنزانيا.



وقال إن مصر قدمت الدعم في مجالات إنشاء عدد من محطات رفع وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية منها 28 محطة في جنوب السودان و180 بئرا جوفيا في كينيا و12 محطة بالكونغو الديمقراطية و10 آبار بالسودان و75 بئرا في أوغندا و60 بئرا في تنزانيا، وإنشاء مرسيين نهريين و4 خزانات أرضية بجنوب السودان، و28 خزانا أرضيا في أوغندا، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار في الكونغو الديمقراطية، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه والعمل على إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار في جنوب السودان، وتنفيذ مشروعين لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات في أوغندا، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتوفير دورات تدريبية ل 1650 متدربا من 52 دولة إفريقية، وذلك بتكلفة إجمالية 115 مليون دولار لهذه المشروعات.