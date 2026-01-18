قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: ترامب فرض رسوما جمركية على أقرب حلفائه الأوروبيين في الناتو
أحمد موسى: 25 يناير يوم عيد الشرطة والوعي المصري في مواجهة التحديات
وزير الصحة السوداني يعلن احتواء مرض الكوليرا في معظم الولايات
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم
ترامب يطلق «مجلس السلام» لتجاوز الدور التقليدي لمجلس الأمن
عياد رزق: رسالة ترامب للرئيس السيسي تؤكد مكانة مصر ودورها في استقرار المنطقة
أحمد مجاهد: إطلاق جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية بقيمة نصف مليون جنيه
بين ترانيم الكنائس ودفء القلقاس.. مصر تحتفل بليلة الغطاس في أبرد ليالي طوبة
بمشاركة أحمد حجازي .. نيوم يتفوق على الهلال السعودي 1-0 في الشوط الأول
عبدالعاطي: إسرائيل ما زالت تعرقل دخول المساعدات والمستلزمات الطبية
ظاهرة جوية تبدأ الساعة 3 فجرًا والصغرى تصل 1.. تحذير عاجل من الأرصاد
ضربة للسنغال قبل نهائي إفريقيا.. إصابة الظهير الأيمن تُجبر الجهاز الفني على تعديل التشكيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

AMD تركز على بطاقة RX 9070 XT لمواجهة أزمة ارتفاع تكاليف الذاكرة

AMD 
AMD 
احمد الشريف

ذكرت مصادر مطلعة أن شركة AMD تتجه إلى تركيز الإنتاج والتسويق على بطاقة Radeon RX 9070 XT أكثر من النسخة القياسية RX 9070 ضمن جيل معالجات الرسوميات RDNA 4، في محاولة للتعامل مع أزمة ارتفاع تكاليف ذاكرة DRAM المستخدمة في البطاقات الرسومية. 

وتشير التقارير إلى أن RX 9070 XT، المصنّفة كبطاقة رائدة في السلسلة، أسهل من ناحية ضبط الأسعار مقارنةً بالنسخة غير XT، لأنها تُباع أصلًا بهامش سعري أعلى يتيح استيعاب جزء من زيادة تكلفة الذاكرة دون الحاجة إلى تعديلات حادة على السعر النهائي.

تأثير أزمة الذاكرة على تشكيلة RDNA 4

التقرير يوضح أن lineup RDNA 4 الحالي يضم ثلاث بطاقات مزودة بذاكرة GDDR6 بسعة 16 جيجابايت، وهو ما جعلها جذابة للاعبين قبل أن تضرب السوق أزمة الذاكرة الأخيرة. 

ومع ارتفاع أسعار DRAM، أصبح من الصعب على الشركات الاستمرار في تقديم بطاقات بذاكرة كبيرة بنفس الأسعار السابقة، ما دفع NVIDIA بالفعل – بحسب تسريبات سابقة – إلى إعادة ترتيب أولويات الإنتاج لصالح طرازات معينة من سلسلة RTX 50، والتركيز أكثر على النماذج الأعلى ربحية.

في الحالة نفسها، تنقل منصة ProHardVer – عبر Videocardz – عن مصادرها أن إنتاج RX 9070 لن يتوقف تمامًا، لكن التركيز سيتحوّل “بشكل كبير” نحو RX 9070 XT، بحيث يُنتج هذا الطراز بكميات أكبر على حساب “شقيقه الأصغر”. 

الفكرة، كما يشرح التقرير، أن RX 9070 XT ظل يباع في نطاق 650 إلى 800 دولار معظم الوقت، ما يمنح AMD مساحة أكبر للمناورة في التسعير مقارنةً بـ RX 9070 الذي هبط إلى مستوى MSRP مبكرًا، ما يجعل أي رفع لسعره أكثر حساسية في السوق.

وضع RX 9060 XT 16GB واستراتيجية AMD المعلنة

يضيف التقرير أن بطاقة Radeon RX 9060 XT 16GB تمثل حالة مختلفة داخل التشكيلة، إذ لا يوجد لها بديل مباشر في lineup الحالي، ما يجعلها غير قابلة للاستبدال ضمن إستراتيجية إعادة توزيع الأولويات الإنتاجية. 

ورغم أن AMD صرحت في وقت سابق بأنها ستحاول إبقاء أسعار بطاقات Radeon تحت السيطرة قدر الإمكان في ظل أزمة الذاكرة، يذكّر التقرير بأن التاريخ يظهر غالبًا أن الشركات لا تفوّت فرص تحسين هوامش الربح عندما تسمح ظروف السوق بذلك.

وبهذا الشكل، يرسم الخبر صورة لمشهد بطاقات الرسوميات خلال الفترة المقبلة، حيث تتجه AMD – على غرار NVIDIA – إلى تركيز مواردها على الطرازات الأعلى سعرًا وربحية مثل RX 9070 XT، مستفيدة من ارتفاع شريحة الطلب على بطاقات 16 جيجابايت، وفي الوقت نفسه متأثرة بضغوط أزمة DRAM العالمية التي أعادت خلط أوراق التسعير والإنتاج في سوق الـGPU بالكامل.

AMD Radeon RX 9070 XT DRAM

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائي أمم إفريقيا 2025

ببلاش.. القنوات المفتوحة لنقل نهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

سعر الذهب

400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21

المغرب والسنغال

بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

إنستاباي

إنستاباي يطلق خدمة جديدة لملايين العملاء في 2026.. كيف تستخدمها؟

محمد صلاح

صلاح يتولى الأمر.. ملف مزدوجي الجنسية يدعم منتخب مصر في المونديال

ترشيحاتنا

منتخب السنغال

أسطورة السنغال يوجه رسالة هامة للجماهير قبل مواجهة المغرب

إيفرتون

إيفرتون يحقق الفوز على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

صلاح الدين مصدق

بسبب الظروف المالية.. الزمالك يسعى لإقناع صلاح الدين مصدق بالموافقة على جدولة مستحقاته

بالصور

في اليوم السادس للمرحلة الأولى من الموجة الـ"28"..إزالة 9 حالات تعدي بناء مخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بتكلفة 30 مليون جنيه.. افتتاح أقسام العمليات الجراحية والعظام والأطفال بمستشفى السعديين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد انبساط .. لاروسي تتعاون مجددًا مع محمد قماح في أغنية «أنا نجمة»

لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح

مياه الشرقية تنافش مع مديرية الشباب والرياضة رفع الوعي لدى النشء

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

استغاثة مخرج شهير

ربطوا والدته 10 ساعات على السرير.. استغاثة مخرج تشعل الغضب ضد مستشفى بالمهندسين

وفاة الفنان بشير محمود

له أعمال خالدة.. رحيل الفنان محمود بشير بعد معاناة مع المرض

ارتبط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

حقيقة ارتباط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بامي

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات الموقف الإسرائيلي في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: النزوح الداخلي.. أزمة صامتة

المزيد