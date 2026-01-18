AMD تركز على بطاقة RX 9070 XT لمواجهة أزمة ارتفاع تكاليف الذاكرة

ذكرت مصادر مطلعة أن شركة AMD تتجه إلى تركيز الإنتاج والتسويق على بطاقة Radeon RX 9070 XT أكثر من النسخة القياسية RX 9070 ضمن جيل معالجات الرسوميات RDNA 4، في محاولة للتعامل مع أزمة ارتفاع تكاليف ذاكرة DRAM المستخدمة في البطاقات الرسومية.

وتشير التقارير إلى أن RX 9070 XT، المصنّفة كبطاقة رائدة في السلسلة، أسهل من ناحية ضبط الأسعار مقارنةً بالنسخة غير XT، لأنها تُباع أصلًا بهامش سعري أعلى يتيح استيعاب جزء من زيادة تكلفة الذاكرة دون الحاجة إلى تعديلات حادة على السعر النهائي.

تأثير أزمة الذاكرة على تشكيلة RDNA 4

التقرير يوضح أن lineup RDNA 4 الحالي يضم ثلاث بطاقات مزودة بذاكرة GDDR6 بسعة 16 جيجابايت، وهو ما جعلها جذابة للاعبين قبل أن تضرب السوق أزمة الذاكرة الأخيرة.

ومع ارتفاع أسعار DRAM، أصبح من الصعب على الشركات الاستمرار في تقديم بطاقات بذاكرة كبيرة بنفس الأسعار السابقة، ما دفع NVIDIA بالفعل – بحسب تسريبات سابقة – إلى إعادة ترتيب أولويات الإنتاج لصالح طرازات معينة من سلسلة RTX 50، والتركيز أكثر على النماذج الأعلى ربحية.

في الحالة نفسها، تنقل منصة ProHardVer – عبر Videocardz – عن مصادرها أن إنتاج RX 9070 لن يتوقف تمامًا، لكن التركيز سيتحوّل “بشكل كبير” نحو RX 9070 XT، بحيث يُنتج هذا الطراز بكميات أكبر على حساب “شقيقه الأصغر”.

الفكرة، كما يشرح التقرير، أن RX 9070 XT ظل يباع في نطاق 650 إلى 800 دولار معظم الوقت، ما يمنح AMD مساحة أكبر للمناورة في التسعير مقارنةً بـ RX 9070 الذي هبط إلى مستوى MSRP مبكرًا، ما يجعل أي رفع لسعره أكثر حساسية في السوق.

وضع RX 9060 XT 16GB واستراتيجية AMD المعلنة

يضيف التقرير أن بطاقة Radeon RX 9060 XT 16GB تمثل حالة مختلفة داخل التشكيلة، إذ لا يوجد لها بديل مباشر في lineup الحالي، ما يجعلها غير قابلة للاستبدال ضمن إستراتيجية إعادة توزيع الأولويات الإنتاجية.

ورغم أن AMD صرحت في وقت سابق بأنها ستحاول إبقاء أسعار بطاقات Radeon تحت السيطرة قدر الإمكان في ظل أزمة الذاكرة، يذكّر التقرير بأن التاريخ يظهر غالبًا أن الشركات لا تفوّت فرص تحسين هوامش الربح عندما تسمح ظروف السوق بذلك.

وبهذا الشكل، يرسم الخبر صورة لمشهد بطاقات الرسوميات خلال الفترة المقبلة، حيث تتجه AMD – على غرار NVIDIA – إلى تركيز مواردها على الطرازات الأعلى سعرًا وربحية مثل RX 9070 XT، مستفيدة من ارتفاع شريحة الطلب على بطاقات 16 جيجابايت، وفي الوقت نفسه متأثرة بضغوط أزمة DRAM العالمية التي أعادت خلط أوراق التسعير والإنتاج في سوق الـGPU بالكامل.