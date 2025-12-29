قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعادل 1-1 يحسم مواجهة الكاميرون وكوت ديفوار في الجولة الثانية بكأس الأمم الإفريقية
نجل الزعيم: عادل إمام ما زال أعلى أجرا في الوطن العربي
وزير الخارجية: سندافع عن حقوقنا ومصالحنا المائية طبقا لما كفله القانون الدولي
هل تصرف المعاشات مبكرا؟ الخميس كلمة السر
وزير الخارجية: مصر ليس لديها أي مشكلة مع دول حوض النيل.. ووافقنا على طرح 34 مشروعا مائيا
وزير الخارجية: قضية المياه وجودية بالنسبة لمصر.. ولن نفرط في حقوقنا المائية
القبض على شخص يدفع رشاوى للناخبين في البحيرة
على طريقة لصوص ولكن ظرفاء .. الداخلية تضبط المتهمين بسرقة محل مجوهرات بالدرب الأحمر
سنة النبي قبل النوم.. 5 أمور تحفظك طوال الليل لا تغفل عنها
والد الطفلة رقية: رصاصة من العريس اخترقت رأس ابنتي ورفض نقلها للمستشفى.. وبعد تغييره لأقواله تبرأ منه محاموه وانسحبوا من القضية | القصة الكاملة لفتاة البراجيل
الأرصاد: تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة .. وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق
القبض على سيدة توزع أموالا على الناخبين في الفيوم
أزمة ذاكرة الـ RAM تهدد بتخفيض مواصفات الهواتف ورفع أسعارها في 2026

احمد الشريف

أفادت تقارير بحثية حديثة بأن أزمة عالمية في ذاكرة DRAM و NAND تلقي بظلالها على سوق الهواتف الذكية مع دخول عام 2026، نتيجة اختلال التوازن بين العرض والطلب بفعل طفرة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

 وتتوقع مؤسسات أبحاث مثل TrendForce وCounterpoint نموًا أقل من المعتاد في إمدادات الذاكرة خلال 2026، مع استمرار ارتفاع الأسعار بوتيرة حادة بعد زيادات وصلت إلى نحو 75 في المئة على أساس سنوي في عقود DRAM خلال الربع الأخير من 2025. 

تأثير مباشر على تكاليف تصنيع الهواتف الذكية

وأفادت Counterpoint بأن ارتفاع أسعار الذاكرة أدى بالفعل إلى زيادة تكاليف مكوّنات الهواتف (BOM) بنسب تقارب 25 في المئة في الفئة الاقتصادية، و15 في المئة في الفئة المتوسطة، و10 في المئة في الفئة العليا، مع توقع تأثير إضافي في حدود 10–15 في المئة حتى الربع الثاني من 2026. 

وذكرت TrendForce أن الذاكرة باتت تستحوذ على حصة أكبر من تكلفة مكوّنات الهواتف، ما يضغط على هوامش الربح ويدفع الشركات إلى إعادة النظر في استراتيجيات التسعير وتهيئة المواصفات للأجهزة الجديدة.

احتمالات خفض سعات RAM في هواتف 2026

وبحسب تحليلات TrendForce، تتجه علامات الهواتف الذكية إلى اعتماد خفض المواصفات أو تأجيل ترقية سعات الذاكرة كخيار أساسي للحد من التكاليف، خصوصًا في شريحة الهواتف المتوسطة والمنخفضة. 

وتتوقع المؤسسة أن تعود بعض الهواتف الاقتصادية في 2026 إلى سعة 4 جيجابايت RAM كنقطة انطلاق في الطرازات الأساسية، بينما تظل سعات الهواتف المتوسطة والعليا «قريبة من الحد الأدنى القياسي»، ما يبطئ وتيرة رفع الذاكرة في الأجيال الجديدة. 

ارتفاع متوقع في أسعار الهواتف وتراجع الشحنات

وتُظهر توقعات Counterpoint أن متوسط سعر بيع الهواتف الذكية عالميًا قد يرتفع بنحو 6.9 في المئة في 2026، نتيجة تمرير جزء من زيادة تكاليف الذاكرة إلى المستهلك النهائي. 

كما جرى تعديل توقعات شحنات الهواتف لعام 2026 إلى تراجع بنحو 2–2.4 في المئة على أساس سنوي، في ظل الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار وتقييد المواصفات، مع تأثير أكبر على العلامات التي تركز على الشرائح الاقتصادية والمتوسطة. 

صانعو الشرائح ودور أسواق الذكاء الاصطناعي

وتشير تقارير إلى أن شركات مثل سامسونج رفعت أسعار عقود DDR5 بأكثر من 100 في المئة، في ظل طلب قوي من أنظمة الذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات، ما ساهم في دفع أسعار مختلف أنواع الذاكرة إلى مستويات غير مسبوقة. 

ويتوقع أن تستمر حالة الشح النسبي في المعروض خلال 2026، مع تركيز جزء كبير من إنتاج DRAM على خوادم الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يضع مصنّعي الهواتف الذكية أمام معادلة صعبة بين الحفاظ على المواصفات والتحكم في الأسعار النهائية للأجهزة.

ram NAND DRAM الذكاء الاصطناعي

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

كاس الامم

قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية

البنك المركزي

الخميس المقبل.. إجازة رسمية في البنوك بأمر المركزي..تفاصيل

ابراج محظوظة

أبراج محظوظة في الزواج خلال 2026 .. خبيرة فلك تكشف مفاجأة

اجازة البنوك 2026

3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026

دقدق

بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق .. ما لا تعرفه عن سرطان المخ

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

اعراض سرطان المخ

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

وكيل الأزهر يتفقد انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث

وكيل الأزهر يتفقد انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث عام 2026

الراحة المطلقة

عالم بالأوقاف يحذر: الراحة المطلقة تتحول إلى دعة والإنسان خُلق ليعيش في كبد

الوقاية من السحر والحسد

التزم بها يوميا.. عالم أزهري يقدم روشتة علاجية للوقاية من السحر والحسد

تجربة جديدة تبهر جمهور رمضان 2026.. دُرّة تكشف عن شخصية ميادة في «علي كلاي»

درة

كيف توقف سيلان الإنف بسهولة

فيلم إن غاب القط

طريقة عمل حمص الشام.

محمد الشرنوبي وبلال العربي

الشرنوبي: بمشي ورا قلبي واعتذرت عن فيلم قبل أسبوع من التصوير

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

