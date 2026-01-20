أراد قميصي..أيوبي يكشف لحظة طريفة مع شوبير قبل ركلة الترجيح أمام مصر

كشف أليكس أيوبي، نجم منتخب نيجيريا، عن تفاصيل الموقف الطريف قبل تنفيذ ركلة الترجيح التي سددها أمام حارس منتخب مصر الشاب مصطفى شوبير، خلال مباراة تحديد المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا 2025.

وأشار أيوبي، في مقطع مصور، إلى أن شوبير حاول إرباكه قبل التنفيذ، قائلاً له: "أنا أعرف أين ستسدد الكرة، وإذا تصديت لها ستعطيني قميصك".

ورد أيوبي بابتسامة وروح رياضية: "لا تقلق، سأعطيك قميصي في كل الأحوال"، قبل أن يسدد الكرة بنجاح في الشباك.

وعلى الرغم من تصدي شوبير للركلة الأولى لنيجيريا، تمكن النسور الخضر من تسجيل أربع ركلات متتالية، من بينها ركلة أيوبي، ليحسموا الميدالية البرونزية لصالحهم.

واختتمت المباراة، التي أُقيمت على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، بالتعادل السلبي في الوقت الأصلي، قبل أن تُحسم ركلات الترجيح بفوز نيجيريا 4-2 على منتخب الفراعنة.

وأبرز موقف أيوبي روح المنافسة العالية والهدوء أمام ضغوط ركلات الترجيح، مؤكدًا أن التفاعل الرياضي بين اللاعبين أضفى طابعًا خاصًا على هذه اللحظات الحاسمة.