دعاء أول يوم في شعبان للميت.. كلمات تثبته عند السؤال
اقتصادية قناة السويس توقع عقدًا مع "أوروجلو" التركية لإنشاء مصنع كرتون بـ 175 مليون دولار
رئيس الوزراء يهنئ هشام بدوي رئيس مجلس النواب بتولي مهام منصبه
تحركات عاجلة داخل القلعة البيضاء.. هل ينجح الزمالك في إنهاء أزمة عبد الحميد معالي؟
ليبيا تعلن حالة الطوارئ القصوى في البلاد وتعطيل العمل بجميع المصالح.. إيه السبب؟
الأرصاد تحذر من استمرار الأجواء الشتوية.. انخفاض ملحوظ في الحرارة وشبورة كثيفة صباحا
تصعيد استيطاني... الاحتلال يخطط لبناء 1400 وحدة في محيط مقر الأونروا
أراد قميصي..أيوبي يكشف لحظة طريفة مع شوبير قبل ركلة الترجيح أمام مصر
المفوضية الأوروبية: الاتحاد يمتلك كل المقومات لجذب الاستثمارات وتعزيز نفوذه
كاراجر: عودة محمد صلاح تنعش هجوم ليفربول وتعيد التوازن للفريق
أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم
وزيرا الرياضة المصري والمغربي يؤكدان على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين
رياضة

تفاصيل صفقة حيدر عبدالكريم المرتقبة للنصر.. 500 ألف دولار ونسبة إعادة بيع للزوراء

العراقي حيدر عبدالكريم
العراقي حيدر عبدالكريم
إسلام مقلد

كشفت تقارير صحفية سعودية عن التفاصيل المالية لصفقة نادي النصر المرتقبة، بالتعاقد مع العراقي حيدر عبدالكريم، لاعب فريق الزوراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في إطار سعي النادي لتدعيم صفوفه بعناصر شابة وواعدة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة عكاظ السعودية، فإن المفاوضات بين النصر والزوراء شهدت تقدمًا كبيرًا خلال الساعات الماضية، وتم حسم الصفقة بنسبة كبيرة، في انتظار إنهاء الإجراءات الرسمية والإعلان النهائي.

بيع اللاعب 

وأوضحت الصحيفة أن إدارة نادي الزوراء وافقت على بيع عقد اللاعب إلى النصر مقابل 500 ألف دولار، مع احتفاظ النادي العراقي بنسبة 15% من قيمة إعادة البيع، في حال انتقال حيدر عبدالكريم إلى نادٍ آخر مستقبلًا، وهو ما يعكس قناعة الزوراء بإمكانات اللاعب الفنية وقدرته على التطور خلال السنوات المقبلة.

موعد وصول اللاعب للسعودية

وأضافت التقارير أن اللاعب، البالغ من العمر 22 عامًا، من المنتظر أن يصل إلى العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم، من أجل الخضوع للفحوصات الطبية الروتينية، تمهيدًا للتوقيع الرسمي على عقد انضمامه إلى نادي النصر لمدة موسمين.

أبرز المواهب الصاعدة

ويعد حيدر عبدالكريم من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة العراقية، بعدما قدم مستويات لافتة مع فريق الزوراء خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب ظهوره الجيد مع منتخب بلاده، ما جعله محل اهتمام عدد من الأندية قبل أن يحسم النصر الصفقة لصالحه.

وخلال الموسم الجاري، شارك عبدالكريم في 15 مباراة بقميص الزوراء، نجح خلالها في تسجيل 3 أهداف، بينما سبق له اللعب ضمن صفوف فريق الكهرباء، حيث خاض 25 مباراة سجل خلالها هدفين، في بداية مسيرته مع كرة القدم العراقية.

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

حسام حسن

لضمهم لمنتخب مصر.. حسام حسن يراقب 8 لاعبين من مزدوجي الجنسية

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

الشاب المغربي سفيان المعروفي

وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025

جانب من الاجتماع

وزير الاستثمار: رقمنة 400 ترخيص حكومي ونستهدف دخول قائمة أفضل 20 دولة

وزير التموين

بروتوكول تعاون بين التموين والرقابة المالية لتطوير خدمات السجل التجاري للشركات

داكر عبد اللاة

الاستثمار العقاري: تمويل المشروعات العقارية تحت الإنشاء استثمار في الاقتصاد وحماية للمواطنين

طريقة عمل فيليه السمك المقلي والمشوي في المنزل

طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل

احذريها.. 9 مشروبات تفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري

احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!

طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت

طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت
طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت
طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت

طبيب يفجر مفاجأة عن مشروب قبل العلاقة الحميمية.. هذا ما يحدثه للجسم؟

دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟
دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟
دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

