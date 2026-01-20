تفاصيل صفقة حيدر عبدالكريم المرتقبة للنصر.. 500 ألف دولار ونسبة إعادة بيع للزوراء

كشفت تقارير صحفية سعودية عن التفاصيل المالية لصفقة نادي النصر المرتقبة، بالتعاقد مع العراقي حيدر عبدالكريم، لاعب فريق الزوراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في إطار سعي النادي لتدعيم صفوفه بعناصر شابة وواعدة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة عكاظ السعودية، فإن المفاوضات بين النصر والزوراء شهدت تقدمًا كبيرًا خلال الساعات الماضية، وتم حسم الصفقة بنسبة كبيرة، في انتظار إنهاء الإجراءات الرسمية والإعلان النهائي.

بيع اللاعب

وأوضحت الصحيفة أن إدارة نادي الزوراء وافقت على بيع عقد اللاعب إلى النصر مقابل 500 ألف دولار، مع احتفاظ النادي العراقي بنسبة 15% من قيمة إعادة البيع، في حال انتقال حيدر عبدالكريم إلى نادٍ آخر مستقبلًا، وهو ما يعكس قناعة الزوراء بإمكانات اللاعب الفنية وقدرته على التطور خلال السنوات المقبلة.

موعد وصول اللاعب للسعودية

وأضافت التقارير أن اللاعب، البالغ من العمر 22 عامًا، من المنتظر أن يصل إلى العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم، من أجل الخضوع للفحوصات الطبية الروتينية، تمهيدًا للتوقيع الرسمي على عقد انضمامه إلى نادي النصر لمدة موسمين.

أبرز المواهب الصاعدة

ويعد حيدر عبدالكريم من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة العراقية، بعدما قدم مستويات لافتة مع فريق الزوراء خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب ظهوره الجيد مع منتخب بلاده، ما جعله محل اهتمام عدد من الأندية قبل أن يحسم النصر الصفقة لصالحه.

وخلال الموسم الجاري، شارك عبدالكريم في 15 مباراة بقميص الزوراء، نجح خلالها في تسجيل 3 أهداف، بينما سبق له اللعب ضمن صفوف فريق الكهرباء، حيث خاض 25 مباراة سجل خلالها هدفين، في بداية مسيرته مع كرة القدم العراقية.