اقتصاد

سعر الذهب اليوم 6-2-2026

محمد يحيي

استقرت معظم أعيرة الذهب في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 6-2-2026 داخل محلات الصاغة.

الذهب ثابت

وسجل سعر الذهب استقرارًا بأول تداولات اليوم على مستوي محلات الصاغة المختلفة.

اسعار الذهب البوم

تحركات الذهب

وتراجع سعر الذهب في مصر مع بدء تعاملات مساء أمس الخميس على مستوي محلات الصاغة المصرية .

الذهب يتراجع

بلغ متوسط هبوط سعر جرام الذهب نحو 120 جنيه في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية المختلفة.

اسعار الذهب اليوم

تذبذب المعدن الأصفر

وفقًا لما اعلنه تحركات الأسواق والتي تضمنت هبوطًا حادًا في سعر الذهب على مدار الأسبوع الماضي بقيمة كسرت حاجز الـ1100 جنيه في المتوسط مستكملًا بذلك معدل هبوطه المتكرر.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له نحو 6500.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7428 جنيه للبيع و 7485 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6500 جنيه للبيع و 6550 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط تداولا بين أعيرة الذهب نحو 5571 جنيه للبيع و 5614 جنيه للشراء.

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4333 جنيه للبيع و 4366 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 52 ألف جنيه للبيع و 52.4 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4838 دولار للبيع و 4840 دولار للشراء.

الذهب في السوق العالمي

شهدت أسعار الذهب والفضة انخفاضا حادا، اليوم في ظل موجة بيع واسعة النطاق في السوق وارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى خلال أسبوعين تقريبا.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.7 % إلى 4876.12 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0402 بتوقيت جرينتش، متراجعا عن أعلى مستوى له في نحو أسبوع الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ‍تسليم أبريل 1.1% إلى 4896.30 دولار للأوقية.

الجنيه الذهب أم المشغولات

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية ‍12.4 ‌% إلى 77.09 دولار للأوقية، فيما كانت الفضة قد سجلت الأسبوع الماضي مستوى قياسيا عند 121.64 دولار.

كما انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 7.7% إلى 2056.64 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2918.80 دولار ⁠في 26 يناير الماضي، وهبط البلاديوم 5 % تقريبا إلى 1689.25 دولار.

