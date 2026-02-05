قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد وصول الكيلو لـ250 جنيهًا.. متى تتراجع أسعار البانيه والدواجن؟
تعرف على أسباب انتهاء باقات الإنترنت قبل آخر الشهر
ضربة أمنية.. ضبط 46 طائرة درون بحوزة 5 أشخاص بالقاهرة
بريطانيا تفرض عقوبات ضد 6 أفراد يساهمون في تأجيج الحرب بالسودان
السياحة والآثار: تنسيق كامل لتدفق وانتظام رحلات العمرة
الطقس غير مستقر.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية
27 شهيدًا وأكثر من 20 إصابة خلال 24 ساعة في غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يعرقل دخول المساعدات| الأوضاع بالقطاع
ليفربول يحسم رحيل محمد صلاح ويحدد بديله .. من هو؟
أخبار التكنولوجيا | مخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي.. حجب روبلوكس في مصر.. مواصفات Galaxy S26 Ultra وiQOO 15 Ultra
أخبار السيارات| نصائح لتصبح سائقا ماهرا ..مواصفات MG Cyberster .. لماذا توقفت الشركات عن توفير CD ؟
ترامب : إيران تتفاوض معنا .. وأسطول كبير يقترب منها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تشكيل حزب الجبهة الوطنية أمانة محافظة الجيزة

حزب الجبهة الوطنية
حزب الجبهة الوطنية
حسن رضوان

أعلن حزب الجبهة الوطنية تشكيل هيئة مكتب أمانة إمبابة بمحافظة الجيزة، والأمانات النوعية والأمناء المساعدين.

وجاء تشكيل هيئة مكتب أمانة إمبابة بحزب الجبهة الوطنية بمحافظة الجيزة على النحو التالي: 

وائل محمد عبدالله محمد عضو هيئة مكتب 

سيد فتحي عبدالمولي حسين عضو هيئة مكتب 

أشرف حسين محمد قليعي عضو هيئة مكتب 

أحمد محمد عيد عبدالرحيم عضو هيئة مكتب

أمناء الأمانات النوعية والأمناء المساعدين 

شريف ابراهيم فهمي عبده - أمين التنظيم

إيهاب محمد عطية-  أمين مساعد التنظيم  

نشأت ناثاثن يونان شحاتة - أمين مساعد التنظيم 

حازم صلاح الدين السيد بهجات - أمين العضوية 

الخبير التحكيمي محمد شكري محمود السيد عبدالفتاح - أمينًا للشباب والرياضة

دينا محمد عبدالله علي - أمينة للمرأة 

طارق فاروق عبدالرحمن حسن - أمين الزراعة والري وشئون الفلاحين 

هناء زراعي لوقا ميخائيل - أمين ذوي الهمم 

هيثم محمد فاروق محمد العجمي - أمين التعليم والبحث العلمي 

ناصر عبدالموجود حميد رضوان- أمين التجارة والصناعة 

بيتر فايز عبدالله سيدهم - أمين الصحة والسكان

ابراهيم أحمد ابوالعلا مسعود - أمين الشئون الدينية 

محمد حسان شعيب همام -أمين ريادة الأعمال 

عبداللطيف سعيد عبداللطيف زهران - أمين الحماية الإجتماعية 

محمد ابراهيم رمضان رمضان - أمين إدارة الأزمات والتدخلات العاجلة 

أدهم أسامة السيد جمعة سلام -أمين مساعد إدارة الأزمات والتدخلات العاجلة 

محمد سيد ابراهيم خليل صفا - أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة  

حزب الجبهة الوطنية أمانة إمبابة محافظة الجيزة أمينة المرأة الخبير التحكيمي

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

منصة “روبلوكس”

بعد الحوت الأزرق.. روبلوكس تلحق بقائمة الألعاب المحجوبة في مصر.. فما القصة؟

الذكاء الاصطناعي

مخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي فهل هي على وشك الانتهاء ؟

لماذا توقفت سيارات 2026 عن توفير CD

لماذا توقفت سيارات 2026 عن توفير CD | تفاصيل

بتكلفة 4 ملايين جنيه.. تركيب بلاط الإنترلوك ورفع غرف الصرف بترعة الزورة بمشتول السوق بالشرقية

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا يحتاج الأطفال لـ حشوات الأسنان.. فيروس جديد يثير القلق في بنجلادش

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

حملات لإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من شوارع الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

صحاب الأرض
صحاب الأرض
صحاب الأرض

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

