عمرو زكي: أعذر ميدو في لقطته الشهيرة.. ولكن أنا كنت الأعلى فنيا

أكد عمرو زكي نجم الكرة المصرية السابق، أنه كان اعلى فنيا من احمد حسام ميدو في موسم ٢٠٠٦



وقال زكي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: اعذر ميدو في لقطته الشهير في مواجهة السنغال بسبب تواجده في توتنهام .. ولكن أنا كنت الأعلي فنياً .



واضاف: كنت فنيا اعلى وأفضل من ميدو في ذلك التوقيت ولكن بسبب تواجد ميدو مع توتنهام لم يكن يصدق ذلك لذلك دخل في مشادة مع حسن شحاتة

وتابع: حسن شحاته وقت الجيل الذهبي كان بيتحارب ولكن وقت البطولة كنا بنلاقي الدعم



واختتم حديثه : حسام حسن سيفعل كل ما هو جيد في كاس أمم أفريقيا ،ورسالتي للجيل الحالي : عندنا توجنا ببطولة ٢٠٠٨ لم نكن ضمن الترشيحات ولكن فعلناها.