رياضة

منير فايز: أجواء صعبة ومنافسة شرسة في مونديال الريشة الطائرة الهوائية.. والتتويج الإفريقي كان كلمة السر|فيديو

منير فايز
منير فايز
محمد سمير

أكد منير فايز، المدير الفني لمنتخب مصر للريشة الطائرة الهوائية، أن التتويج بميداليتين برونزيتين في بطولة العالم جاء نتيجة عمل شاق وثقة كبيرة في قدرات اللاعبين، مشيرًا إلى أن الفوز بلقب بطولة إفريقيا كان نقطة التحول الحقيقية قبل خوض المنافسات العالمية.

وقال فايز، خلال ندوة خاصة نظمها موقع «صدى البلد»، إن بطولة العالم شهدت مستويات فنية عالية ومنافسة شرسة منذ اللحظة الأولى، موضحًا أن المنتخب المصري لم يحظِ ببداية سهلة على الإطلاق، سواء في منافسات الفردي أو الثلاثي أو الفرق.

مجموعات نارية ومواجهات مبكرة

وأوضح المدير الفني أن منتخب مصر وقع في مجموعات بالغة القوة، حيث ضمت منافسات الفردي منتخبي الصين، ثالث قارة آسيا، وهولندا، رابع أوروبا، إلى جانب منتخبات أخرى تمتلك خبرات كبيرة في اللعبة، بينما ضمت منافسات الثلاثي رجال وسيدات منتخبات أذربيجان وبلغاريا، وهو ما صعّب المهمة منذ البداية.

وأضاف فايز:«واجهنا منتخبات قوية للغاية، وخسرنا أمام البرازيل بطل العالم في منافسات الرجال، كما خسرنا في السيدات أمام إندونيسيا التي أنهت البطولة في المركز الثالث، وفي منافسات الفرق كانت المواجهات أصعب بعد اللعب أمام الصين وهولندا، لكننا نجحنا في تحقيق فوز مهم على إندونيسيا، ثاني قارة آسيا، وهو ما منحنا دفعة قوية».

وأشار المدير الفني إلى أن بعثة المنتخب سافرت في البداية بهدف المشاركة واكتساب الخبرات، لكن الأداء القوي والنتائج الإيجابية غيرت الحسابات سريعًا.
وقال: «دخلنا البطولة على أساس الاستمتاع بالمشاركة، لكن منذ أول مباراة وجدنا أنفسنا في قلب المنافسة، واللاعبون تعاملوا مع الوضع باحترافية كبيرة».

لقب إفريقيا صنع الفارق

وشدد منير فايز على أن التتويج ببطولة إفريقيا قبل مونديال العالم كان له تأثير بالغ على الحالة الذهنية والمعنوية للاعبين، موضحًا:
«بعد تصفيات إفريقيا، تابعت تصفيات آسيا وشعرت أننا قريبون جدًا من هذه المنتخبات، وشجعت اللاعبين وقلت لهم إن العودة بميدالية من بطولة العالم ليست مستحيلة».

وتابع: «الفوز بلقب إفريقيا جعلنا نذهب إلى بطولة العالم ونحن أبطال قارة، وعلى رأس مجموعتنا، وهو ما صنع لنا اسمًا قويًا ومنح اللاعبين ثقة إضافية داخل الملعب».

تعب واجتهاد تُوّجا بالإنجاز
واختتم المدير الفني تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق لم يكن صدفة، بل نتيجة تدريب قوي، واجتهاد كبير من اللاعبين والجهاز الفني، قائلًا:
«تعبنا كثيرًا واستعددنا بشكل جيد، وربنا كافأنا بميداليتين برونزيتين في أول مشاركة عالمية، وهو إنجاز تاريخي يُحسب للريشة الطائرة المصرية، ويمثل خطوة مهمة نحو مستقبل أفضل على الساحة الدولية».
 

