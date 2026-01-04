الأنجولي آيلتسين كامويش بالأرقام.. هل يكون حل الأهلي الهجومي القادم؟

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

دخل اسم المهاجم البرتغالي الأنجولي آيلتسين كامويش دائرة الترشيحات للانضمام إلى النادي الأهلي في إطار تحركات القلعة الحمراء لتدعيم خط الهجوم خلال الفترة المقبلة.

الترشيح يأتي في توقيت يبحث فيه الأهلي عن مهاجم يمتلك مزيجًا من القوة البدنية والحضور داخل منطقة الجزاء والقدرة على صناعة الفارق بالأرقام وهي مواصفات تتقاطع بوضوح مع ملف كامويش.

أرقام تتحدث عن نفسها

قدّم كامويش موسمًا لافتًا مع نادي ترومسو النرويجي حيث شارك في 29 مباراة بجميع البطولات خلال الموسم الماضي نجح خلالها في تسجيل 17 هدفًا إلى جانب صناعة 7 أهداف أخرى ليؤكد أنه ليس مجرد مهاجم صندوق تقليدي بل لاعب قادر على المساهمة في البناء الهجومي وصناعة اللعب في الثلث الأخير.

هذه الأرقام انعكست مباشرة على قيمته السوقية إذ وصل اللاعب إلى أعلى قيمة تسويقية في مسيرته بنهاية الموسم الماضي مسجلًا 1.5 مليون يورو في مؤشر واضح على تطوره الفني وقدرته على لفت الأنظار داخل الكرة الإسكندنافية.

مسيرة أوروبية 

ولد آيلتسين كامويش في العاصمة الأنجولية لواندا لكنه يحمل الجنسية البرتغالية ما منحه فرصة التكوين والاحتراف داخل أوروبا.

وانتقل المهاجم إلى نادي ترومسو النرويجي في فبراير 2025 قادمًا من نادي براجي السويدي في صفقة انتقال حر لتكون واحدة من الصفقات الذكية التي استفاد منها النادي النرويجي فنيًا وتسويقيًا.

ورغم حداثة تجربته مع ترومسو نجح كامويش سريعًا في فرض نفسه كلاعب أساسي مستفيدًا من بنيته الجسدية القوية حيث يبلغ طوله 1.88 متر إلى جانب تحركاته الذكية داخل منطقة الجزاء وقدرته على إنهاء الهجمات تحت الضغط.

عقد طويل 

يمتد عقد كامويش مع ترومسو حتى ديسمبر 2027 وهو ما يمنح النادي النرويجي موقفًا تفاوضيًا قويًا في حال وصول عروض رسمية.

هذا العامل قد يشكل تحديًا أمام أي نادٍ يسعى لضمه لكنه في الوقت نفسه يعكس ثقة ناديه في قدراته وإمكاناته المستقبلية.

لماذا يهم الأهلي

يأتي ترشيح كامويش للأهلي في ظل بحث الإدارة والجهاز الفني عن مهاجم يجمع بين الجاهزية الفنية والقدرة على التطور مع قابلية التأقلم مع أسلوب اللعب البدني والسريع.

ويلقى اللاعب قبولا واعتبره الكثيرون خيار أوروبي مختلف يمتلك خبرة تنافسية وأرقامًا قوية وسنًا مناسبًا يمنحه فرصة التطور داخل منظومة جماهيرية بحجم الأهلي.

ويبقى اسم آيلتسين كامويش واحدًا من الملفات التي تستحق المتابعة في انتظار ما ستسفر عنه تحركات الأهلي وهل تتحول الترشيحات إلى مفاوضات رسمية تضع المهاجم البرتغالي الأنجولي على أعتاب القلعة الحمراء.

