ملخص وأهداف لقاء ليستر سيتي ضد ويست بروميتش في التشامبيونشيب

حقق فريق ليستر سيتي فوزا مثيرا على منافسه وست بروميتش في المباراة التي أقيمت أمس ضمن منافسات الجولة ال26 من بطولة تشامبيونشيب "الدوري الإنجليزي لللدرجة الأولى".

أهداف مباراة ليستر سيتي ضد ويست بروميتش

شهدت المباراة تقدم فريق ليستر سيتي بهدف لجوردان أيو في الديقة 18 من عمر المباراة بعد تمريرة مميزة من جوردن جيمس.

وعاد فريق وست بروميتش للمباراة في الدقيقة 34 بعد هدف كارلين جرانت بعد بينية مميزة من أليكس موات مستغلا تقدم دفاعات ليستر سيتي.

واستمر التعادل بين الثنائي حتى الدقيقة 94 حينما سجل عبدول فاتاو إسحاقو هدف الفوز من تسديدة صاروخية بعد عرضية متقنة من ستيفي مافيديدي.



بهذه النتيجة يحتل فريق ليستر سيتي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب بطولة تشامبيونشيب برصيد 37 نقطة فيما جاء وست بروميتش في المركز الـ 8 برصيد 31 نقطة.

ويقترب فريق كوفنتري سيتي من الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز حيث يحتل المركز الأول بـ 52 نقطة وجاء خلفه فريق ميدلزبره برصيد 46 نقطة.

ويصعد فريقان بشكل مباشر للدوري الإنجليزي فيما يخوض المراكز من 3 لـ 6 منافسات البلاي أوف لحسم الصعود الثالث للبريميرليج.