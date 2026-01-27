قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمشاركة 30 تاجرا .. افتتاح مبادرة يوم في حب مصر برأس سدر بتخفيضات 35% | صور
مفاجأة في عقد سلوت.. كم يبلغ الشرط الجزائي لإقالة مدرب ليفربول؟
ترامب: أجريت محادثة رائعة مع الرئيس السوري .. ودعم أمريكي لإعادة الإعمار
ربنا يشفيها .. جمال شعبان يعلق على فيديو فتاة المشرحة
نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر ..تفاصيل عاجلة
هتشتريها بكام بكرة؟ .. ارتفاع مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق
الإفتاء: لا يجوز سجود التلاوة بغير وضوء.. وترديد 4 أذكار في حالة عدم القيام به
نتنياهو: لن نسمح بدخول الجنود الأتراك والقطريين إلى غزة
يحتوي على كحول.. تحذير عاجل من تناول الموز البني شديد النضج
وليد صلاح الدين يكشف حقيقة رحيل محمد شريف عن الأهلي
تحذير صحي: مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني .. متى يصبح غير آمن؟
بعد ثلاثية دجلة | الإعلان عن صفقة غير متوقعة على رادار الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير الشباب والرياضة يتفقد أعمال تطوير المدينة الشبابية برأس البر

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
زينب الزغبي

أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جولة تفقدية لمشروع تطوير ورفع كفاءة المدينة الشبابية بمدينة رأس البر، وذلك زيارته للمحافظة اليوم، بحضور المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، والدكتور محمد فوزي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وتقع المدينة الشبابية على مساحة 10,904 مترًا مربعًا، وتضم عددًا من المرافق المتكاملة التي تخدم النزلاء والزوار، من بينها مبنى إقامة فندقية مجهز لاستيعاب 246 فرداً، ومسجد، وحمام سباحة، بالإضافة إلى ملعب نجيل صناعي، وملعب «الكليرك» متعدد الأغراض، وملعبين لرياضة البادل الحديثة، فضلاً عن مبنى خدمات خاص بالملاعب، ومناطق ترفيهية وخدمية متنوعة.

وخلال جولته، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن المدينة الشبابية برأس البر تُعد من المشروعات ذات الأولوية لدى الوزارة، لما تمثله من أهمية في دعم السياحة الرياضية، وتوفير بيئة مثالية لاستضافة المعسكرات والفعاليات الشبابية والرياضية على مدار العام. وأشار إلى أن تطوير المدينة يسير وفق خطة زمنية محددة، تضمن الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت وبأعلى معدلات الجودة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، أن المشروع يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير البنية التحتية الشبابية والرياضية، بما يتوافق مع معايير الاستدامة وجودة الخدمات، لافتًا إلى أن المدينة ستسهم في تنشيط الحركة السياحية بمدينة رأس البر، خاصة خلال فصل الصيف، إلى جانب دورها المجتمعي المهم في احتضان البرامج والأنشطة الموجهة للشباب.

وتتضمن الزيارة أيضًا افتتاح حمام سباحة نصف أوليمبي، وصالة الألعاب الرياضية بنادي المستقبل بدمياط الجديدة، إلى جانب تفقد تجهيزات مشروع «كابيتانو مصر» بالقرية الأوليمبية.

وتُختتم الجولة بمدينة رأس البر، حيث يتفقد الوزير الصالة المغطاة والمدينة الشبابية، ويفتتح حمام السباحة بنادي رأس البر الرياضي.

وجدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة، عقب وصوله محافظة دمياط صباح اليوم، عقد لقاءً موسعاً مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بديوان عام المحافظة، وافتتاح وحدة الطب الرياضي وتفقد أعمال تطوير سيتي كلوب ومركز شباب الإستاد، كما افتتح الملعب الخماسي بمركز شباب ميت الخولي ومركز شباب أبو عدوي، وشهد ختام النسخة الـ11 من دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمحافظة بمركز التنمية الشبابية بدمياط الجديدة وفعاليات برامج «مشروع مراكز تدريب اللياقة البدنية (نشء وشباب) والمشروع القومي «ها أنا أحقق ذاتي» للأيتام، ومراكز تدريب كرة القدم للفتيات تحت شعار: «ألف بنت.. ألف حلم».

دمياط وزير الشباب والرياضة محافظ دمياط المدينه الشبابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

امتحانات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

سعر الذهب في مصر

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. الحق اشتري

ارشيفية

كتيبة الإعدام.. سقوط 21 مصريا وأجنبيا بحوزتهم 3 كيلو كوكايين وطائرة درون بالجيزة.. خاص

انترنت بلا حدود

بدلا من الباقات الشهرية.. هل يُطبق الإنترنت بلا حدود في مصر؟

وزارة الزراعة

فضيحة فساد تهز الزراعة.. اختلاس ملايين الجنيهات وتحويل للنيابة| القصة الكاملة

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

الغربية.. إطلاق أولى خطوات إنشاء مراكز إيواء الكلاب الضالة بالمحافظة

جناح الطفل

إقبال كثيف على جناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

محافظ الغربية

رموز تجدد الثقة وتصنع المستقبل .. محافظ الغربية يترأس لجنة القيادات لاختيار الأفضل لتولي زمام الجهاز الإداري | صور

بالصور

تحذير صحي: مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني .. متى يصبح غير آمن؟

مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني
مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني
مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني

رئيس جهاز العاشر من رمضان يفتتح سوقا منظما للباعة الجائلين بـ 250 باكية | صور

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

التدخين قبل سن الـ20 خطر صامت.. دراسة تحذّر من زيادة خطر الجلطات وأمراض القلب لاحقًا

مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة
مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة
مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة

30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح

مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

المزيد