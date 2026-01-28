نشرت فيديوهات خادشة على مواقع التواصل.. صانعة محتوى بالإسكندرية تواجه الحبس والغرامة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.



و عقب تقنين الإجراءات ، تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية ، وبمواجهتها إعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة من القانون

نصّت المادة 178 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يقوم بصنع أو حيازة مواد منافية للآداب العامة بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو العرض أو النشر، وتشمل هذه المواد المطبوعات والمخطوطات والرسومات والإعلانات والصور الفوتوغرافية أو الرمزية أو غيرها، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.