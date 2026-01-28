قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يشعل أسعار الذهب مجددا .. وهذه قيمة عيار 21 الآن
نشرت فيديوهات خادشة على مواقع التواصل.. صانعة محتوى بالإسكندرية تواجه الحبس والغرامة
دعاء 9 شعبان .. يصلح حالك ويهدي بالك ويقضي حاجتك
المنطقة تقترب من الاشتعال.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يترقب هجومًا إيرانيًا مُحتملاً
الأهلي يحسم صفقة سوبر.. إبراهيم فايق: إمام عاشور رجل بمعني الكلمة
100 ألف جنيه فقط.. أشرف عبد العزيز يوضح حقيقة الحسابات المالية لكهربا
وكيل «أليو ديانج» يكشف عن كواليس جلسة «توروب» بشأن رحيل اللاعب عن الأهلي
ترامب: نجحنا في حل مشكلة كبيرة بالتعاون مع سوريا
إعلامي يزف مفاجأة لجمهور الأهلي بشأن صفقة جديدة | تفاصيل
تصعيد غير مسبوق .. زعيم كوريا الشمالية يبحث خطط شن حرب نووية
تفاصيل مُثيرة عن أزمة كهربا المالية مع الزمالك .. محامي اللاعب يكشف عنها
نشرت فيديوهات خادشة على مواقع التواصل.. صانعة محتوى بالإسكندرية تواجه الحبس والغرامة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.


و عقب تقنين الإجراءات ، تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية ، وبمواجهتها إعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة من القانون

نصّت المادة 178 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يقوم بصنع أو حيازة مواد منافية للآداب العامة بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو العرض أو النشر، وتشمل هذه المواد المطبوعات والمخطوطات والرسومات والإعلانات والصور الفوتوغرافية أو الرمزية أو غيرها، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

القرع سرّ صحة الرجال.. فوائد مذهلة للبروستاتا والخصوبة والقلب

