47 مليون جنيه مقابل الإقامة على سطح القمر.. ما القصة؟

أعلنت شركة أمريكية ناشئة عن فتح باب الحجز للإقامة في أول فندق مخطط له على سطح القمر، في خطوة غير مسبوقة ضمن تطور مفهوم السياحة الفضائية، وجذب اهتمام الأثرياء والمغامرين حول العالم.

هذا المشروع المثير للجدل، يُعد علامة فارقة في تاريخ السفر خارج الأرض، حيث بدأ بالفعل بقبول دفعات مسبقة بحوالي مليون دولار لكل حجز كعربون ضمان لحجز مكان في هذا الفندق المستقبلي.

تفاصيل الإقامة على القمر

المسؤولون عن المشروع يصفونه بأنه فرصة فريدة للأشخاص الذين يسعون لتجارب استثنائية وغير تقليدية، إذ يتيح لهم أن يكونوا من أوائل النزلاء في منشأة بشرية على كوكب آخر.

ومن المقرر أن يبدأ التشغيل الفعلي للفندق في عام 2032 بعد تنفيذ مراحل البناء والتجهيز.

الشركة المسؤولة عن هذا الابتكار تُدعى "الاستغلال الفضائي للموارد المجرّية" (GRU)، وهي شركة أمريكية تأسست بهدف الدفع نحو اقتصاد جديد يُبنى على الحياة خارج كوكب الأرض.

الفكرة الأساسية التي يعتمدون عليها تكمن في استغلال موارد القمر نفسه لبناء الهياكل السكنية، وذلك عبر تحويل تربة القمر إلى مواد بناء تُستخدم في تشييد الفندق والمرافق حوله.

وفق المخطط، يبدأ المشروع بثلاث مراحل رئيسية:

- إرسال مهمة تجريبية في عام 2029 لتحويل تربة القمر إلى طوب صالح للبناء.

- في عام 2031، سيتم وضع هيكل أكبر داخل حفرة قمرية لتوفير بيئة أكثر اعتدالاً لحياة الإنسان.

- أخيراً، في عام 2032، يُفتتح الفندق رسمياً ليبدأ استقبال النزلاء.

تصميم أول فندق على القمر

التصميم الأولي للفندق يتيح إقامة تصل إلى 4 نزلاء فقط في كل مرة، مع نظام يوفر وسائل راحة متطورة وإطلالات على المشهد القمري والأرض في الأفق.

وتطمح الشركة إلى إقامة تجربة تُعد أكثر من مجرد إقامة فاخرة، بل فرصة لبناء مجتمع بشري دائم خارج كوكب الأرض.

من المتوقع أن يكون النزلاء الأوائل من بين أصحاب الثروات العالية، ورواد الفضاء التجاريين، بالإضافة إلى الأزواج الباحثين عن تجربة غير مسبوقة لقضاء شهر العسل أو المغامرين الفضائيين الذين يرغبون في مغامرة بحد ذاتها.

ترى إدارة المشروع أن نجاح هذا الفندق قد يفتح الباب أمام إنشاء مجتمع اقتصادي مكتفٍ بذاته على القمر، مع إمكانيات لتطوير بنى تحتية مستقبلية وربطها في المستقبل بوجهات أبعد مثل كوكب المريخ.

لكن، رغم الحماس الكبير، يعترف القائمون على المشروع بوجود تحديات تقنية ولوجستية كبيرة قد تحدد نجاح أو فشل هذا الطموح الفضائي، مثل تكلفة الإطلاق، ودعم الحياة، والبنية التحتية للطاقة والاتصالات.