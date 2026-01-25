قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

نوم بين النجوم.. أول فندق على سطح القمر يستعد لاستقبال ضيوفه في 2032

أمينة الدسوقي

في خطوة تمزج بين الخيال العلمي والواقع، تقترب فكرة الإقامة على سطح القمر من أن تصبح تجربة سياحية فاخرة، بعدما أعلنت شركة GRU Space الأمريكية عن مشروع غير مسبوق لإنشاء أول فندق قمري، من المقرر أن يبدأ استقبال نزلائه رسميا عام 2032، ضمن طفرة متسارعة يشهدها قطاع السياحة الفضائية.

سياحة خارج كوكب الأرض

لم تعد الإقامة خارج الأرض حكرا على رواد الفضاء والعلماء، بل باتت وجهة محتملة لعشاق المغامرة من أصحاب الثروات، إذ يشترط المشروع دفع عربون لا يقل عن مليون دولار لحجز مكان في الفندق القمري، ما يجعله أحد أكثر عروض السفر تكلفة في التاريخ، ومقصورا على فئة محدودة من الزوار الباحثين عن تجربة استثنائية.

تصميم يعتمد على موارد القمر

يعتمد الفندق في تصميمه على وحدات سكنية قابلة للنفخ يتم تصنيعها على الأرض ثم نقلها إلى سطح القمر، إلى جانب نظام آلي متطور يحول تربة القمر إلى مادة شبيهة بالطوب تستخدم في تشييد الهيكل الخارجي.

ويهدف هذا الأسلوب إلى تقليل الاعتماد على شحن مواد البناء الثقيلة من الأرض، وهو ما يمثل تحديا رئيسيا في مشروعات الهندسة الفضائية.

نزلاء المرحلة الأولى

تركز المرحلة الأولى من المشروع على استقطاب المسافرين الذين سبق لهم خوض رحلات فضائية تجارية، إضافة إلى الراغبين في قضاء عطلات طويلة خارج مدار الأرض، بما يؤسس لنمط جديد من السياحة يجمع بين السفر الفضائي والإقامة الممتدة في بيئات غير أرضية.

اختبارات تقنية قبل التنفيذ الكامل

تخطط الشركة لبدء اختبارات البناء على سطح القمر بحلول عام 2029، بالتعاون مع وكالة “ناسا”، من خلال نشر هيكل صغير قابل للنفخ لاختبار قدرته على تحمل الظروف البيئية القاسية.

وفي حال نجاح هذه التجارب، ستنتقل الشركة إلى تشييد هيكل أكبر داخل حفرة قمرية توفر بيئة أكثر استقرارا وحماية.

قدرة استيعابية محدودة وطموحات كبرى

من المتوقع أن يستقبل الفندق في مرحلته الأولى أربعة ضيوف فقط، مع خطط مستقبلية لزيادة العدد تدريجيا بالتوازي مع تطور التقنيات والخدمات اللوجستية.

وقال مؤسس الشركة، سكايلي تشان، إن نجاح المشروع قد يفتح آفاقا استثمارية ضخمة على سطح القمر والمريخ، ويمنح البشر فرصة فريدة لمعايشة تفاصيل الحياة في الفضاء عن قرب.

بهذا المشروع، يبدو أن السياحة الفضائية لم تعد مجرد حلم بعيد، بل صناعة ناشئة قد تغيّر مفهوم السفر والترفيه في العقود المقبلة.

ازالة تعدي
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
صحة الشرقية
فيديو

