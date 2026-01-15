قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقب خروجها من المدرسة.. القبض على 3 طلاب تعدوا على زميلتهم بالضرب
رئيس البرلمان العربي يرحّب بتشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة غزة
التضامن: مليون أسرة صرفت دعم تكافل وكرامة باليوم الأول عن يناير 2026
وزير الخارجية: أهمية التعاون مع أستراليا لخبرتها في دعم المشروعات
في حضور وزراء وشخصيات عامة.. أحمد موسى يحتفل بصدور كتابه أسرار | صور
طارق السيد يروي ذكريات بطولة الدوري 2004 وموقف غريب مع حسام حسن
للموظف ذي الإعاقة.. إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة
البنك الأوروبي للاستثمار يدشن كتابا فوتوغرافيا لتوثيق الشراكة مع مصر
نقل والدة شيماء جمال إلى قسم الطالبية بعد التحفظ عليها في محكمة الجيزة
طارق السيد يكشف سبب تحقيق مصر ثلاثية أمم إفريقيا مع حسن شحاتة
«الأرصاد»: طقس الغد مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 12
شروط التعيين في الوظائف الحكومية طبقا لقانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حين يسبق القمر الأرض بثواني ضوئية.. أول نظام عالمي لمزامنة توقيت القمر| إيه الحكاية

القمر
القمر
أمينة الدسوقي

في خطوة علمية وصفت بالتاريخية، أعلنت الصين تطوير أول برنامج في العالم لمزامنة التوقيت بين الأرض والقمر بدقة فائقة، في إنجاز يُعد حجر أساس للبعثات الفضائية المستقبلية، ويعكس تسارع السباق العالمي نحو القمر.

لماذا يحتاج القمر إلى توقيت خاص؟

على عكس ما قد يبدو، لا يمر الوقت بنفس الوتيرة على القمر كما هو على الأرض فبسبب ضعف جاذبية القمر مقارنة بالأرض، يتحرك الزمن هناك بشكل أسرع بفارق يُقدر بنحو 56 إلى 58.7 ميكروثانية يوميا.

ورغم أن هذا الفارق ضئيل للغاية، إلا أنه يتراكم مع مرور الوقت، ما يجعل الاعتماد على التوقيت الأرضي غير دقيق لتنفيذ عمليات حساسة مثل الملاحة، والهبوط، وإدارة المركبات الفضائية، حيث قد يؤدي خطأ زمني بسيط إلى انحراف موقع الهبوط لمسافات قد تصل إلى كيلومترات.

برنامج LTE440 حل صيني لتحدي كوني

لمعالجة هذه الإشكالية، طور فريق من الباحثين في مرصد جبل البنفسج بمدينة نانجينغ نموذجًا علميًا متقدمًا يأخذ في الاعتبار حركة القمر في الفضاء، وضعف جاذبيته، والعوامل النسبية المؤثرة على الزمن.

وتم تحويل هذا النموذج إلى برنامج عملي يحمل اسم LTE440، وهو اختصار لـ Lunar Time Ephemeris أو “الحساب الفلكي الزمني للقمر”، ليصبح أول برنامج جاهز للاستخدام يتيح مقارنة توقيت القمر بتوقيت الأرض بخطوة واحدة، دون الحاجة إلى حسابات معقدة.

دقة تصل إلى النانوثانية

ويؤكد مطورو البرنامج أن LTE440 قادر على مزامنة الساعات بين الأرض والقمر بدقة تصل إلى نانوثانية واحدة، حتى عند إجراء حسابات تمتد إلى ألف عام مستقبلًا، ما يجعله أداة محورية للمهمات طويلة الأمد.

ويهدف البرنامج إلى تبسيط قياس الوقت القمري، في ظل توقعات بزيادة عدد المركبات الفضائية والبشر العاملين على سطح القمر خلال العقود المقبلة.

من التوقيت الأرضي إلى زمن قمري مستقل

في السابق، وبسبب قلة البعثات القمرية، كان المهندسون يعتمدون على التوقيت الأرضي مع إدخال تعديلات خاصة لكل مهمة على حدة. إلا أن هذا النهج لم يعد كافيا مع التحول نحو إنشاء قواعد دائمة وبنى تحتية معقدة على القمر.

ومع التوجه العالمي نحو الاستيطان القمري، بات وجود نظام توقيت قمري مستقل ودقيق ضرورة لا غنى عنها لضمان سلامة العمليات وتنسيق الحركة بين المركبات والمنشآت.

انسجام مع القرار الدولي

ويأتي إطلاق البرنامج الصيني بعد أن اعتمد الاتحاد الفلكي الدولي عام 2024 قرارا بإنشاء نظام مرجعي موحد للوقت القمري، بهدف توحيد معايير التوقيت للمهمات الفضائية المستقبلية.

ويعد LTE440 من أوائل الحلول العملية التي تطبق هذا التوجه على أرض الواقع، عبر تحليل دقيق لمسار القمر وحركته في الفضاء.

خطوة نحو الاستيطان البشري

ويصف الباحثون البرنامج بأنه خطوة تأسيسية ستخدم مستقبلًا الملاحة في الزمن الحقيقي، وإدارة شبكات الساعات في المستعمرات القمرية، ما يجعل الاستيطان البشري طويل الأمد أكثر أمانًا وكفاءة.

وفي خطوة لافتة، أتاحت الصين البرنامج للعامة، في إشارة واضحة إلى رغبتها في لعب دور قيادي في وضع المعايير العلمية والاقتصادية للقمر، في وقت تعمل فيه الولايات المتحدة على مفاهيم مماثلة ضمن برنامجها الفضائي "أرتيميس".

قمر مزدحم وساعة واحدة للجميع

ومع تزايد المشاريع القمرية، من المتوقع أن يصبح سطح القمر أكثر ازدحاما بالمهمات البشرية والآلية وإذا جرى اعتماد LTE440 على نطاق واسع، فإن أوائل المستوطنين القمريين سيعملون ضمن نظام زمني موحد، ما يوفر دقة غير مسبوقة في العمليات اليومية والملاحة الفضائية.

وقد نشرت التفاصيل الكاملة للبرنامج في عدد ديسمبر من مجلة Astronomy and Astrophysics، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل قفزة نوعية في علوم الفضاء، وتمهيدا عمليا لتحويل القمر من وجهة استكشاف إلى بيئة صالحة للحياة البشرية المنظمة.

الصين التوقيت بين الأرض والقمر القمر إدارة المركبات الفضائية جاذبية القمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الرئيس السيسي وترامب

البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل

الذهب

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

الذهب

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

جروبات الغش

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

عمرو اديب

كنا منتظرينها.. عمرو أديب يعلّق على سقوط منتخب مصر أمام السنغال

إكرامي

مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي

ترشيحاتنا

عبد الشرطة

٧٤ عام بطولات.. الداخلية تطلق شعار عيد الشرطة

المتهمين

سرق شنطة بها 8 ملايين جنيه من راكب.. الداخلية تعلن القبض على سائق أتوبيس بشركة شهيرة

المتهمة

محتوى خادش للحياء.. سقوط بلوجر جدبدة في قبضة الأمن

بالصور

الشرقية.. حملة للقضاء على ظاهرة نباشي القمامة في مدينة الزقازيق| صور

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

تحذير .. أعراض كوفيد طويل الأمد تزيد خطر الإصابة بـ الزهايمر

بروتين تاو.. الرابط بين كوفيد وألزهايمر
بروتين تاو.. الرابط بين كوفيد وألزهايمر
بروتين تاو.. الرابط بين كوفيد وألزهايمر

فيروس غامض ينتشر مع الإنفلونزا في بريطانيا.. ما هو الأدينوفيروس وأعراضه وطرق الوقاية؟

فيروس الأدينوفيروس
فيروس الأدينوفيروس
فيروس الأدينوفيروس

5 دقائق مشي يوميًا قد تطيل عمرك.. دراسة تكشف مفاجأة

دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة
دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة
دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة

فيديو

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد