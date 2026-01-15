قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رعب في إسرائيل.. هزة أرضية تضرب ديمونا وزعر بين السكان
الرئيس السيسي في ليلة الإسراء والمعراج: أدعو الله أن يمن على مصر بالخير والأمن والاستقرار
على رأسها مصر .. 4 دول عربية تساهم في تخفيف التوتر بين أمريكا وإيران
الأرصاد تحذر: شبورة مائية تصل لحد الضباب على الطرق السريعة وفرص للأمطار بالسواحل
وزيرا البترول والطيران: مصر تستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وقود الطائرات المستدام
5 أدعية مستجابة في ليلة الإسراء والمعراج .. رددها يجبر الله بخاطرك
مصطفى بكري: البعض لا يدركون رؤية الرئيس السيسي بعيدة المدى
محمد رمضان يشارك في حفل ختام بطولة أمم إفريقيا بالمغرب
مصطفى بكري: تأجيل جلسات مجلس النواب لأجل غير مسمى مؤشر لحدث سياسي قريب
انقلاب سيارة في ترعة بالقليوبية دون خسائر بشرية.. صور
البسوا طويل .. تحذير للرجال: اختيار الملابس يهددكم بأمراض خطيرة
الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بليلة الإسراء والمعراج
محافظات

حقيقة ترك محافظ الشرقية لمنصبه.. مصدر مسئول يكشف الحقيقة

محمد الطحاوي

أكد مصدر بالمركز الإعلامي لمحافظة الشرقية انه لا صحة لما يتم تداوله من اخبار ومنشورات علي مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات الشخصية والتي تفيد بترك المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية مهام منصبه كمحافظ للشرقية.

وأضاف المصدر أنه لا صحة لما تم تداوله علي بعض الصفحات الشخصية عن رحيل المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية والمحافظ مستمر في أداء عمله حتي الآن.

الجدير بالذكر انه إستقبل المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية ، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الشرقية ، في أول لقاء تعريفي عقب نيلهم ثقة المواطنين لتمثيل المحافظة تحت قبة البرلمان، وذلك عقب إنتهاء العملية الإنتخابية لمجلس النواب واكتمال المجالس التشريعية بغرفتيها النواب والشيوخ، موجهاً الشكر للنواب السابقين على دورهم الوطني خلال الدورة المنقضية متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

 حضر اللقاء الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة و العميد ا.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة ، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

 وفي مستهل اللقاء، قدَّم محافظ الشرقية التهنئة لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، على نيلهم ثقة مواطني المحافظة لتمثيلهم بالمجالس التشريعية، متمنياً لهم التوفيق والسداد في مهمتهم.

 كما قدم المحافظ للنواب التهنئة بمناسبة الإحتفال بذكرى" الإسراء والمعراج" داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وقيادتها وشعبها العظيم من كلِ الفتن والشرور ، وأن يوفقنا جميعاً في إستكمال مسيرة البناء والعطاء تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 أكد المحافظ أن مكتبه مفتوح دائمًا أمام جميع النواب لمناقشة مشكلات المواطنين في مختلف القطاعات، مع ضرورة التنسيق المشترك بين الجهاز التنفيذي وأعضاء البرلمان لتقديم أفضل الحلول للمواطن الشرقاوي، موضحاً أن سرعة الإستجابة لمطالب المواطنين تمثل أولوية قصوى في عمل المحافظة خلال المرحلة المقبلة.

 أوضح محافظ الشرقية أن هناك لقاء إسبوعي يوم "الخميس" من كل أسبوع لإستقبال أعضاء البرلمان بمكتبه بالديوان العام ، كما وجه المحافظ بتحديد لقاء مباشر بين نواب البرلمان وأعضاء الجهاز التنفيذي على أن يكون " السبت الثاني" من كل شهر محدد بجدول أعمال موضح فيه المشكلات العامة التي تخص كل مركز ليتم مناقشتها ، والعمل على إيجاد حلول لها بشكل فوري ومنهجي، وذلك بما يحقق الصالح العام.

أوضح المحافظ أنه حريص على عقد لقاء أسبوعي مع المواطنين يوم " الإثنين " من كل أسبوع للإستماع إليهم ولمشاكلهم بشكلٍ مباشر وتوجيه أعضاء الجهاز التنفيذي بحلها وفقاً للإمكانات المتاحه، بما يحقق التواصل الحقيقي بين المواطن ومؤسسات الدولة.

 ثمن المحافظ أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية للإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين وأن المرحلة القادمة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد، وأن التنسيق الكامل بين النواب والجهاز التنفيذي، يحقق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.

الشرقية الإعلامي لمحافظة المركز الإعلامي لمحافظة الشرقية مواقع التواصل الاجتماعي محافظ الشرقية

