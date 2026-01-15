تفاصيل لقاء محافظ الشرقية بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد.. صور

استقبل المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية ، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الشرقية ، في أول لقاء تعريفي عقب نيلهم ثقة المواطنين لتمثيل المحافظة تحت قبة البرلمان، وذلك عقب إنتهاء العملية الإنتخابية لمجلس النواب واكتمال المجالس التشريعية بغرفتيها النواب والشيوخ، موجهاً الشكر للنواب السابقين على دورهم الوطني خلال الدورة المنقضية متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

حضر اللقاء الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة و العميد ا.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة ، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

وفي مستهل اللقاء، قدَّم محافظ الشرقية التهنئة لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، على نيلهم ثقة مواطني المحافظة لتمثيلهم بالمجالس التشريعية، متمنياً لهم التوفيق والسداد في مهمتهم.

كما قدم المحافظ للنواب التهنئة بمناسبة الإحتفال بذكرى" الإسراء والمعراج" داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وقيادتها وشعبها العظيم من كلِ الفتن والشرور ، وأن يوفقنا جميعاً في إستكمال مسيرة البناء والعطاء تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أكد المحافظ أن مكتبه مفتوح دائمًا أمام جميع النواب لمناقشة مشكلات المواطنين في مختلف القطاعات، مع ضرورة التنسيق المشترك بين الجهاز التنفيذي وأعضاء البرلمان لتقديم أفضل الحلول للمواطن الشرقاوي، موضحاً أن سرعة الإستجابة لمطالب المواطنين تمثل أولوية قصوى في عمل المحافظة خلال المرحلة المقبلة.

أوضح محافظ الشرقية أن هناك لقاء إسبوعي يوم "الخميس" من كل أسبوع لإستقبال أعضاء البرلمان بمكتبه بالديوان العام ، كما وجه المحافظ بتحديد لقاء مباشر بين نواب البرلمان وأعضاء الجهاز التنفيذي على أن يكون " السبت الثاني" من كل شهر محدد بجدول أعمال موضح فيه المشكلات العامة التي تخص كل مركز ليتم مناقشتها ، والعمل على إيجاد حلول لها بشكل فوري ومنهجي، وذلك بما يحقق الصالح العام.

أوضح المحافظ أنه حريص على عقد لقاء أسبوعي مع المواطنين يوم " الإثنين " من كل أسبوع للإستماع إليهم ولمشاكلهم بشكلٍ مباشر وتوجيه أعضاء الجهاز التنفيذي بحلها وفقاً للإمكانات المتاحه، بما يحقق التواصل الحقيقي بين المواطن ومؤسسات الدولة.

ثمن المحافظ أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية للإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين وأن المرحلة القادمة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد، وأن التنسيق الكامل بين النواب والجهاز التنفيذي، يحقق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.

وتناول اللقاء، تبادل الرؤى والأفكار في عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وكذا بحث عدد من المشكلات بشتى القطاعات الخدمية لإحداث نقلة نوعية بجميع مراكز ومدن المحافظة، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبهم، وجَّه نواب الشرقية الشكر للمحافظ، على حسن وحفاوة الإستقبال، مثمنين جهود الجهاز التنفيذي للمحافظة خلال الفترة الماضية، مؤكدين على تعاونهم في كافة المجالات مع الجهاز التنفيذي لخدمة أبناء المحافظة.

وفي نهاية اللقاء، أعرب محافظ الشرقية عن خالص تهانيه القلبية لجميع النواب، متمنيًا لهم التوفيق في أداء رسالتهم التشريعية والرقابية بما يحقق مصالح أبناء المحافظة.