تعليم الشرقية يكشف حقيقة تسريب امتحان التربية الدينية للشهادة الاعدادية

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية انه لا صحة لما يتم تداوله من صورة لإمتحان مادة التربية الدينية والذعم بأنه امتحان الفصل الدراسي الاول للشهادة الاعدادية لهذا العام.

واضاف المصدر أن ما تم تداوله ليس هو الامتحان من الأساس مطالبا الجميع بتحري الدقة والموضوعية في نقل وتداول اي معلومات تخص امتحانات أبناءنا الطلبة والطالبات منعاً لتشتت أسرهم.

كان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اعتمد جدول إمتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، والتي من المقرر أن تنطلق يوم الخميس الموافق ١٥ يناير وتستمر حتى يوم الخميس الموافق ٢٢ يناير ٢٠٢٦.

أكد المحافظ على وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة توفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لأداء الإمتحانات بسهولة ويسر، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات من أبناء المحافظة التوفيق والنجاح.

ومن جانبه أوضح محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم أن أعداد طلاب المرحلة الإعدادية ( عام – مهني – الأمل والنور – مستشفي ٥٧٣٥٧) والمقرر دخولهم الإمتحان هذا العام يبلغ ١٤٧١٠٥ طالب وطالبة موزعين على ٨٣٢ لجنة و ٧٣٦٠ لجنة فرعية بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة وذلك على مدار ٦ أيام طبقاً للجدول المرفق .