الشرقية.. حملة للقضاء على ظاهرة نباشي القمامة في مدينة الزقازيق| صور

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الجهود المبذولة للإرتقاء بمستوى النظافة العامة بالشوارع والميادين، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، مشدداً على ضرورة القضاء على ظاهرة «نباشي القمامة»، والتحفظ على التروسيكلات والعربات المستخدمة في نقل مخلفات القمامة، إلى جانب أماكن الفرز والتصنيف العشوائية، سواء بالشوارع أو الميادين الرئيسية والفرعية بمختلف أنحاء المحافظة.

وقامت الأجهزة التنفيذية برئاسة حي ثان الزقازيق، تحت إشراف محمد أبو هاشم رئيس الحي، بشن حملة مكبرة بمنطقه فلل الجامعة بمدينة الزقازيق للتصدي لظاهرة نباشي القمامة، أسفرت عن التحفظ على عدد من التروسيكلات والعربات التي تحمل مخلفات القمامة، وتم رفع المضبوطات ونقلها إلى المقلب العمومي خارج الكتلة السكنية، و اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ستواصل استمرار تكثيف الحملات اليومية على مدار اليوم، لرفع تراكمات القمامة أولاً بأول، والتصدي بحزم لأي محاولات من شأنها الإضرار بالصحة العامة أو تشويه المظهر الحضاري للمحافظة.