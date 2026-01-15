«Delta Stroke Day».. حدث علمي بارز يعزّز دور جامعة الزقازيق في مواجهة السكتات الدماغية

أكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق أن كلية الطب البشري نظّمت، فعاليات Delta Stroke Day، وذلك في حدث علمي طبي متميّز، أُقيم بمبنى الجراحة بالمركز العلمي بكلية الطب، بحضور الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتور محمود مصطفى طه عميد كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور الدكتور حسام صلاح عميد كليه طب جامعة القاهرة، والدكتور محمد بشير وكيل كلية طب الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سالي محمود وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق، والدكتور مجدي عبد الحميد عيداروس رئيس قسم أمراض المخ والأعصاب بجامعة الزقازيق ورئيس المؤتمر، والدكتور خالد سلام أمين صندوق الجمعية المصرية للأمراض العصبية.

كما حضر عدد من قيادات مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، وعلى رأسهم الدكتور أحمد محمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والدكتور شريف شاهين مدير الطب العلاجي بالمديرية، فضلًا عن لفيف كبير من أساتذة وأطباء المخ والأعصاب من مختلف الجامعات المصرية.

استُهلت الفاعليات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها السلام الجمهوري، ثم انطلقت الجلسة الافتتاحية بحضور موسع لقيادات الجامعة ووزارة الصحة ونخبة من أساتذة المخ والأعصاب من مختلف الجامعات المصرية.

ناقش المشاركون أحدث المستجدات العلمية والبروتوكولات العلاجية المتقدمة في تشخيص وعلاج السكتات الدماغية، إلى جانب استعراض التجارب الإكلينيكية الناجحة وسبل تطوير منظومة التدخل السريع والرعاية المتكاملة لمرضى الجلطات الدماغية.

وفي كلمته، أعرب الدكتور إيهاب الببلاوي عن اعتزازه باستضافة كلية الطب لمثل هذا الحدث العلمي المتخصص، مشيرًا إلى أن السكتات الدماغية تمثل أحد أكبر التحديات الصحية، وأن التصدي لها يتطلب تكاملًا حقيقيًا بين التعليم الطبي والبحث العلمي والخدمة العلاجية، مؤكدًا على أن كلية الطب بجامعة الزقازيق تضع دعم التخصصات الدقيقة وتطوير الأداء الإكلينيكي على رأس أولوياتها.

وأكد الدكتور محمود مصطفى طه أن تنظيم Delta Stroke Day يعكس التزام كلية الطب بدورها العلمي والمجتمعي، ودعمها المستمر للتعليم الطبي، وتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية، وأوضح أن الكلية تسعى إلى تعزيز بروتوكولات التدخل السريع في حالات السكتة الدماغية؛ بما يسهم في تقليل نسب الوفاة والإعاقة وتحسين جودة حياة المرضى.

ومن جانبه اشاد الدكتور حسام صلاح بمستوى التنظيم والمحتوى العلمي للمؤتمر، مؤكدًا أهمية التعاون بين كليات الطب بالجامعات المصرية، وتوحيد الجهود العلمية والبحثية في مواجهة الأمراض العصبية، وعلى رأسها السكتة الدماغية، باعتبارها قضية صحية ذات أولوية وطنية.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية، قدّم الدكتور مجدي عبد الحميد عيداروس، كلمة تعريفية استعرض خلالها أهداف Delta Stroke Day ومحاوره العلمية، مؤكدًا أن المؤتمر يركز على أحدث المستجدات العالمية في تشخيص وعلاج السكتات الدماغية، وتطوير منظومة الرعاية المتكاملة، وتعزيز الربط بين البحث العلمي والتطبيق الإكلينيكي.

وأكد المشاركون أن تنظيم Delta Stroke Day يعكس الدور الريادي لجامعة الزقازيق وكلية الطب البشري في دعم التعليم الطبي المستمر، وتعزيز التكامل بين الجامعات والمؤسسات الصحية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الطبي وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة في مجال أمراض المخ والأعصاب الذي يُعد من أكثر التخصصات ارتباطًا بإنقاذ الأرواح وتقليل نسب الإعاقة.

وفي لفتة تقدير وعرفان بالجميل، تم تكريم الدكتور إيهاب الببلاوي، والدكتور محمود مصطفى طه، إلى جانب الأطباء المشاركين، وذلك تقديرًا لجهودهم العلمية ودورهم الفاعل في إنجاح فعاليات اليوم العلمي.

واختُتمت الفاعليات بالتأكيد على أهمية استمرار مثل هذه المؤتمرات العلمية المتخصصة، لما لها من أثر مباشر في تبادل الخبرات، وتوحيد الجهود بين الجامعات ووزارة الصحة، وترسيخ مكانة الجامعات المصرية كمراكز علمية فاعلة في مواكبة التقدم الطبي العالمي.