ليس له حق… عمدة إكوه يكشف مفاجأة في قصة الاستيلاء على أموال طبيب الشرقية

كريم ناصر

تحول خلاف عائلي داخل أسرة مصرية إلى قضية رأي عام بعد اتهام الطبيب المصري السابق في السعودية، الدكتور محمد عبد الغني قاسم، أبنائه بالاستيلاء على  50 مليون جنيه من أمواله وتركه بلا مصدر مادي عقب تقاعده وعودته إلى مصر.

وأكد الأب في مقطع فيديو متداول له عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن أبناءه استحوذوا على ممتلكاته التي كونها خلال أكثر من 30 عاماً من العمل بالخارج، فيما نفى الابن الأكبر يوسف صحة رواية والده، مؤكدًا أن معظم الأموال ميراث والدتهم المتوفاة عام 2012، والنزاع بدأ بعد مطالبة الأب باسترداد الأموال والممتلكات، في وجود عدة قضايا منظورة حالياً أمام المحاكم، فيما ترى الابنة الكبرى أن تفاصيل الخلاف أعقد مما يظهر للرأي العام وأن الأسرة ذات سمعة طيبة وبيئة طبية محترمة.

من جانبه، قال عمدة قرية إكوه بالشرقية،  عصام عبدالوهاب، إن المهندس يوسف ابن الدكتور  محمد عبد الغني قاسم، حضر إليه مقر عمودية إكوه ومعه المستندات الدالة على أن الملكية التي يدعي الأب أنها لها نتيجة عمله بالخارج، هي للإبن وإخوته من إرث والدتهم المتوفية رحمها الله.

وأضاف عبدالوهاب في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المهندس يوسف أبلغه أن هذا ورثه هو وإخوته الأشقاء من والدتهم، والدكتور محمد عبدالغني (الوالد) وقع علي العقود ومسجلة في المحكمه أما إخوتهم غير الأشقاء وهم من زوجات أخري ليس لهم الحق في ماتركته والدتهم من إرث.

ورفي الفيديو التالي نكشف تفاصيل القصة كاملة … 

