طلبات إحاطة لـ 3وزراء في الحكومة بسبب نقص الخدمات بالشرقية

أعلن النائب حاتم عبدالعزيز ، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية ، تقدمه بعدد من طلبات الإحاطة لوزراء الإسكان والإدارة المحلية والتخطيط ، بسبب المشكلات التي تواجه المواطنين في مجالي الصرف الصحي والطرق .

وقال النائب حاتم عبدالعزيز في تصريحات صحفية اليوم ، أنه تقدم بطلب إحاطة لوزير الإسكان بسبب تقاعس الوزراة في الانتهاء من أعمال الصرف الصحي ، بعدد من قرى مركز مدينة أبو كبير ، اعملهم ضرورة تغيير خط الطرد داخل المدينة والذي لم يمر علي إنشاءه سوى سنوات قليلة.

وطالب النائب حاتم عبدالعزيز ، بسرعة الانتهاء من أعمال الصرف في قري هربيط والغنيمية والعزيزية ، حيث تم البدء في تلك الطرق منذ فترة ، ولكن هناك تقاعس كبير في التنفيذ ، مما ساهم في حرمان المواطنين من الحصول علي خدمة أساسية وليست رفاهية.

كما تقدم بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية ، بسبب سوء حالة الطرق في قرى وتوابع مركز ابو كبير والتي تصل إلي ٢٣٣ قرية وتابع ، مؤكدا أن الطرق المتواجدة بتلك القرى لا يوجد بها اي خدمات اطلاقا ، ولا يوجد بها إنارة مما يجعل المواطنين يتحركون في ظلام دامس ، مطالبا بسرعة الانتهاء من إعادة تأهيل تلك الطرق.

وفي نفس السياق تقدم النائب حاتم عبدالعزيز بطلب إحاطة لوزير التخطيط ، لاستكمال اعمال الإنارة في الطريق المزدوج الذي يربط مركزي فاقوس وهيهيا ،مع وضع اللوحات الاسترشادية علي الطريق للمصلحة العامة ، والحد من وقوع أي حوادث .