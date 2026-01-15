في رابع أيام المرحلة الأولى من "الموجه 28"..إزالة 6 حالات تعد بالبناء المخالف بالشرقية

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية ان الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة كافه التعديات المخالفة في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجه الـ ٢٨ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون علي الجميع.

أضاف المحافظ أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية في رابع أيام المرحلة الأولى من الموجه أسفرت عن إزالة (٦) حالة تعدٍ بالبناء المخالف على مساحة ٣ قراريط بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار إلي انه تم إزالة ٦ حالات تعد على أراضي خاصة بالأهالي بمساحة ٣ قراريط بمراكز بلبيس ومنيا القمح والزقازيق.

أكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في إسترداد "حق الشعب"وفرض سيادة القانون علي الجميع، مطالباً المواطنين المتعدين بسرعة تقنين أوضاعهم القانونية وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة،حتي لا يتعرضوا للمسائلة القانونية.