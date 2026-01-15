قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تعليم الشرقية.. 145750طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
محمد الطحاوي

أكد محمد رمضان غريب وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الاول 2025م & 2026 م للمواد التي لا تضاف الي المجموع حيث ادي الطلاب الصف الثالث الاعدادي امتحان مادة التربية الفنية   ( فترة اولي ) وامتحان  مادة التربية الدينية   (  فترة ثانية  ) وامتحان  مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات  ( فترة ثالثة ) وأن إجمالي طلاب الشهادة الإعدادية العامة  المتقدمين لأداء الامتحانات اليوم بلغ  145750 طالب وطالبة بنسبة حضور 99.2  % امام 810 لجنة علي مستوي  20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية.

وأضاف وكيل أول الوزارة أنه اطمأن ان جميع  اللجان على استعداد تام لاستقبال الطلاب ولا يوجد أي معوقات تعوق سير عملية الامتحانات وان غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية تتابع اعمال سير الامتحان من خلال التواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية.

 وشدد علي الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مرعاه التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ علي النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وشدد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية على المتابعة المستمرة من قبل مديري الإدارات التعليمية مع غرفة العمليات الرئيسية  للامتحانات الشهادة الإعدادية بالمديرية مع إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية.

 كما شدد علي الالتزام بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات  عدم حيازة التليفونات المحمولة للطلاب أو العاملين باللجان و الالتزام بالكثافة القانونية للطلاب داخل اللجان بحث لا تزيد عن 20 طالبا في اللجنة وتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض مع الالتزام بسير أعمال الامتحانات وفقاً للقواعد المنظمة لها وكذلك تم التنسيق مع مديرية الصحة للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.

وأضاف أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية قامت بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية لتأمين وصول أوراق الأسئلة للجان وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة بالزقازيق  ومواجهة أعمال الغش والشغب إن وجدت.

واكد محمد رمضان وكيل اول الوزارة  أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية قـامت بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية في تأمين وصول أوراق أسئلة الامتحانات للجان وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام بالإضافة الي تأمين لجان سير الامتحانات علي مستوي المحافظة  كما وحه سيادته تعليمات لمديري عموم الإدارات التعليمية بالتنسيق مع مركز الشرطة وضباط المباحث بالعمل علي منع تجمعات أولياء الامور امام اللجان الامتحانية خلال فترة الامتحانات الشهادة الإعدادية  مشددا  علي  بذل أقصى درجة من الجهد ، والالتزام بالتفاني والإخلاص من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل عملية امتحانيه منتظمة يسودها الانضباط.

بالشرقية وزارة التربية والتعليم الشهادة الإعدادية الثالث الاعدادي

محافظ الشرقية
معلومات لا تعرفها عن الألتهاب الرئوي
كواليس مسلسل على قد الحب
حملة مكبرة
