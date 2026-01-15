ولا كان بإيدي شيء .. موسى يطرح أولى أغانيه في 2026

طرح المطرب موسى اليوم الخميس أحدث أعماله الغنائية بعنوان "ولا كان بإيدي شيء" وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" ومختلف المنصات الموسيقية الرقمية.

أغنية "ولا كان بإيدي شيء" تعاون فيها موسى مع كل من الشاعر الغنائي والملحن الموسيقي كريم الصباغ، والموزع الموسيقي أمين نبيل، ومهندس الصوت خالد سند، والمنتج المنفذ طارق الأحمدي.

تعد أغنية "ولا كان بإيدي شيء" باكورة أعمال موسى الغنائية في عام 2026، والذي يفتتح بها عاما فنيا حافلا يشهد طرح سلسلة متتابعة من الأعمال الجديدة على مدار أشهر العام تتضمن العديد من المفاجآت التي يترقبها جمهوره.



وكان موسى حقق نجاحا كبيرا بآخر أعماله الغنائية الذي طرحها في شهر نوفمبر الماضي بعنوان "تحياتي" والتي حققت أكثر من 10 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" فقط، وهي من كلمات الكلمات الشاعر الغنائي فلبينو، وألحان د. مصطفى العسال، وتوزيع موسيقي كل من إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وأشرف على الإنتاج المنتج المنفذ طارق الأحمدي.



وكانت آخر أعمال موسى الغنائية قبل "تحياتي" هي أغنية "عكينا" التي أثارت اهتمام الجمهور وصناع المحتوى، كونها أول فيديو كليب مصري يتم تنفيذه بتقنية "AI Lip Sync" المتطورة، والأغنية من كلمات فلبينو، وألحان مصطفى العسال, وتوزيع موسيقي الكينج، فيما أخرج الكليب محمود صبري.



كما طرح موسى مؤخرًا أغنية "راجع"، التي تميل إلى اللون الدرامي الحزين، وكتبها ولحنها عزيز الشافعي، بينما تولى توزيعها الموسيقي د. أشرف محروس، وأخرجها الفنان أوكا، وتم تصوير الكليب بالكامل في جورجيا.

