بعد نجاح "عكينا".. موسى يفاجئ جمهوره بأغنية جديدة بعنوان “تحياتي”

طرح المطرب موسى أحدث أغانيه الغنائية "تحياتي" قبل قليل عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" ومختلف المنصات الموسيقية الرقمية، ليضيف عملًا جديدًا إلى سلسلة من الإصدارات المكثفة التي يقدمها خلال الفترة الأخيرة.

تفاصيل أغنية “تحياتي”

ويتعاون موسى في أغنية "تحياتي" مع فريق عمل مميز وكتب الكلمات الشاعر الغنائي فلبينو، ولحنها د. مصطفى العسال، بينما تولى توزيعها الموسيقي كل من إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وأشرف على الإنتاج المنتج المنفذ طارق الأحمدي.

وتأتي الأغنية وسط حالة نشاط فني يعيشها موسى الفترة الحالية مع اتجاهه لتقديم ألوان متنوعة من الموسيقى وتطوير أدائه في كل عمل جديد بالإضافة إلى سلسة من الحفلات الغنائية الذي يحييها في مصر وعدد من الدول العربية.

أغنية "عكينا"

وكانت آخر أعمال موسى الغنائية قبل "تحياتي" هي أغنية "عكينا" التي أثارت اهتمام الجمهور وصُنّاع المحتوى، كونها أول فيديو كليب مصري يتم تنفيذه بتقنية "AI Lip Sync" المتطورة.

الأغنية من كلمات فلبينو، وألحان مصطفى العسال, وتوزيع موسيقي الكينج، فيما أخرج الكليب محمود صبري.

وتقول كلماتها:

“عكينا ف الفتره اللي فاتت… مش كنا اختار ناس تمام… بعترف أنا أننا في النهايه احنا غلطنا بشكل عام… يعني سبنا كل دول واترمينا في حضن دول… يعني نرفض كل دول ومن خيبتنا اختار دول… سبنا ناس ولاد أصول عشان ولاد … بلاش نقول بقي دول… اللي عشانهم بعنا دول ودول ودول.”

أغاني المطرب موسى

كما طرح موسى مؤخرًا أغنية "راجع"، التي تميل إلى اللون الدرامي الحزين، وكتبها ولحنها عزيز الشافعي، بينما تولى توزيعها الموسيقي د. أشرف محروس، وأخرجها الفنان أوكا.

وتم تصوير الكليب بالكامل في جورجيا، حيث قدّم موسى أداءً عاطفيًا يتناسب مع طبيعة كلماتها، التي تقول: “راجع تتكلم تاني معايا في أي كان… فين الحب اللي انت بتحكي عليه… كان فين الحب اللي انت بتحكي عليه لما انت هجرت وبعت وخنت زمان… راجع دلوقتي وتاعب نفسك ليه… هو انت عايزني أرد وأقولك إيه.”

ويعكس طرح موسى المتتالي لأعمال جديدة من "عكينا" إلى "راجع" وصولا إلى "تحياتي، حرصه على تقديم محتوى متجدد ومتطور سواء على مستوى الموسيقى أو التقنيات المستخدمة في تصوير الكليبات.