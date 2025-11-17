قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

بعد نجاح "عكينا".. موسى يفاجئ جمهوره بأغنية جديدة بعنوان “تحياتي”

المطرب موسى
طرح المطرب موسى أحدث أغانيه الغنائية "تحياتي" قبل قليل عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" ومختلف المنصات الموسيقية الرقمية، ليضيف عملًا جديدًا إلى سلسلة من الإصدارات المكثفة التي يقدمها خلال الفترة الأخيرة.

تفاصيل أغنية “تحياتي”

ويتعاون موسى في أغنية "تحياتي" مع فريق عمل مميز وكتب الكلمات الشاعر الغنائي فلبينو، ولحنها د. مصطفى العسال، بينما تولى توزيعها الموسيقي كل من إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وأشرف على الإنتاج المنتج المنفذ طارق الأحمدي.

وتأتي الأغنية وسط حالة نشاط فني يعيشها موسى الفترة الحالية مع اتجاهه لتقديم ألوان متنوعة من الموسيقى وتطوير أدائه في كل عمل جديد بالإضافة إلى سلسة من الحفلات الغنائية الذي يحييها في مصر وعدد من الدول العربية.

أغنية "عكينا"

وكانت آخر أعمال موسى الغنائية قبل "تحياتي" هي أغنية "عكينا" التي أثارت اهتمام الجمهور وصُنّاع المحتوى، كونها أول فيديو كليب مصري يتم تنفيذه بتقنية "AI Lip Sync" المتطورة.

الأغنية من كلمات فلبينو، وألحان مصطفى العسال, وتوزيع موسيقي الكينج، فيما أخرج الكليب محمود صبري.

وتقول كلماتها:

“عكينا ف الفتره اللي فاتت… مش كنا اختار ناس تمام… بعترف أنا أننا في النهايه احنا غلطنا بشكل عام… يعني سبنا كل دول واترمينا في حضن دول… يعني نرفض كل دول ومن خيبتنا اختار دول… سبنا ناس ولاد أصول عشان ولاد … بلاش نقول بقي دول… اللي عشانهم بعنا دول ودول ودول.”

أغاني المطرب موسى

كما طرح موسى مؤخرًا أغنية "راجع"، التي تميل إلى اللون الدرامي الحزين، وكتبها ولحنها عزيز الشافعي، بينما تولى توزيعها الموسيقي د. أشرف محروس، وأخرجها الفنان أوكا.

وتم تصوير الكليب بالكامل في جورجيا، حيث قدّم موسى أداءً عاطفيًا يتناسب مع طبيعة كلماتها، التي تقول: “راجع تتكلم تاني معايا في أي كان… فين الحب اللي انت بتحكي عليه… كان فين الحب اللي انت بتحكي عليه لما انت هجرت وبعت وخنت زمان… راجع دلوقتي وتاعب نفسك ليه… هو انت عايزني أرد وأقولك إيه.”

ويعكس طرح موسى المتتالي لأعمال جديدة من "عكينا" إلى "راجع" وصولا إلى "تحياتي، حرصه على تقديم محتوى متجدد ومتطور سواء على مستوى الموسيقى أو التقنيات المستخدمة في تصوير الكليبات.

المطرب موسى موسى أغاني المطرب موسى أعمال المطرب موسى

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

حالة الطقس

حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات... تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

شقيقة شيماء سعيد

أختي مضطرة تعمل كدا.. منشور مثير من شقيقة شيماء سعيد بسبب وفاة إسماعيل الليثي

أرشيفية

آثار مزينة| تفاصيل إحالة 7 متهمين لمحكمة الجنايات بتهمة النصب والإحتيال

أرشيفية

النقض توضح إجراءات الحجز علي الأموال بالممتلكات

محكمة النقض

النقض توضح الحالات والجهات المختصة بقرار المنع من السفر

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز

طريقة عمل الكشك المصري.. أكلة شعبية لذيذة على أصولها بسهولة والطعم ولا أروع

الكشك المصري

الكشك المصري
معدل أعمار المصريين يقفز 20 عاما خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي

معدل أعمار المصريين يقفز 20 عامًا خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي
تعرف على سعر ام جى 5 موديل 2020 بسوق المستعمل

ام جى 5 موديل 2020

ام جى 5 موديل 2020
تطورات أزمة دينا الشربيني ومروة صبري

اعتذار علني.. مروة صبري تتراجع وتطلب الصلح من دينا الشربيني

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

