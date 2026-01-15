إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين أعلى كوبري الواسطي بأسيوط

أصيب 5 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارة نقل بأتوبيس ميني باص أعلى كوبري الواسطي بمركز الفتح بمحافظة أسيوط.



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم أعلى كوبري الواسطى ووجود مصابين.



انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس ميني باص، ما أسفر عن إصابة كلا من سهام فراج سيد (21 عامًا) باشتباه كسر بالساق اليمنى، وفاطمة محمد محمد (38 عامًا) بكدمات بالوجه، وأحمد علي أحمد (56 عامًا) بكدمات متفرقة بالجسم، وآية هشام محرم (25 عامًا) بكدمات متفرقة بالجسم، وفاطمة محمد ثابت (40 عامًا) بكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى الإيمان العام.



تم رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.