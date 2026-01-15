قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رعب في إسرائيل.. هزة أرضية تضرب ديمونا وزعر بين السكان
الرئيس السيسي في ليلة الإسراء والمعراج: أدعو الله أن يمن على مصر بالخير والأمن والاستقرار
على رأسها مصر .. 4 دول عربية تساهم في تخفيف التوتر بين أمريكا وإيران
الأرصاد تحذر: شبورة مائية تصل لحد الضباب على الطرق السريعة وفرص للأمطار بالسواحل
وزيرا البترول والطيران: مصر تستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وقود الطائرات المستدام
5 أدعية مستجابة في ليلة الإسراء والمعراج .. رددها يجبر الله بخاطرك
مصطفى بكري: البعض لا يدركون رؤية الرئيس السيسي بعيدة المدى
محمد رمضان يشارك في حفل ختام بطولة أمم إفريقيا بالمغرب
مصطفى بكري: تأجيل جلسات مجلس النواب لأجل غير مسمى مؤشر لحدث سياسي قريب
انقلاب سيارة في ترعة بالقليوبية دون خسائر بشرية.. صور
البسوا طويل .. تحذير للرجال: اختيار الملابس يهددكم بأمراض خطيرة
الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بليلة الإسراء والمعراج
أخبار البلد

تحذيرات عاجلة من ظاهرة تضرب البلاد خلال ساعات

شيماء مجدي


حالة من الحذر تسود الأجواء خلال الأيام المقبلة، بعد تحذيرات أطلقها الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، بشأن تأثر عدد من محافظات الجمهورية بتكوّن شبورة مائية كثيفة قد تتطور أحيانًا إلى ضباب كامل، بدءًا من فجر الجمعة 16 يناير، ولمدة تمتد لعدة أيام متتالية.

ارتفاع ملحوظ فى نسب الرطوبة

وأوضح أستاذ المناخ الزراعي أن هذه الظاهرة تتزامن مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة، ما يؤدي إلى بقاء قطرات الندى على أوراق النباتات لفترات طويلة، وهو ما يخلق بيئة مواتية لانتشار الأمراض الفطرية، ويؤثر سلبًا على كفاءة امتصاص العناصر الغذائية داخل المحاصيل.

موعد الشبورة

وأشار إلى أن الشبورة تبدأ في الظهور قبل الفجر مباشرة، وتستمر حتى الساعات الأولى من الصباح، خاصة خلال أيام الجمعة والسبت والأحد، مع اختلاف نطاق تمركزها من يوم لآخر بحسب التغيرات الجوية.


وتشمل المناطق الأكثر تأثرًا أجزاء من شمال الجمهورية، ومحافظات الوجه البحري، إلى جانب عدد من الطرق السريعة، فضلًا عن مناطق بشمال سيناء، وهو ما قد يتسبب في انخفاض حاد بمستويات الرؤية الأفقية، ويزيد من مخاطر القيادة.


وفي هذا السياق، لفت فهيم إلى أن الفترة الممتدة من فجر اليوم وحتى التاسعة صباحًا تُعد الأكثر خطورة، داعيًا قائدي المركبات إلى توخي أقصى درجات الحذر أثناء السير، والالتزام بتعليمات السلامة المرورية.

وأضاف أن ضعف أو انعدام الرؤية قد يدفع الإدارة العامة للمرور إلى اتخاذ إجراءات احترازية، من بينها الإغلاق المؤقت لبعض المحاور والطرق الرئيسية، أبرزها: طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، ومحوري الصعيد الشرقي والغربي، وطريق الإسماعيلية الصحراوي، ومحور 30 يونيو، وطريق العلمين الصحراوي، وطريق دمياط – بورسعيد، وطريق الإسماعيلية – بورسعيد، إلى جانب محور الضبعة الجديد وطريق السخنة..


ومن جانبها ، كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 16 يناير 2026، حيث يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارا، بينما يكون شديد البرودة ليلا على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الهيئة أن هناك فرصا لتكون شبورة مائية كثيفة، اعتبارًا من الساعة 2 فجرا وحتى 10 صباحا، على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تصل إلى حد الضباب، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

كما أشارت الهيئة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة ، إلى جانب ظهور سحب منخفضة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

الأرصاد الطقس حالة الطقس اليوم حالة الطقس غد ظاهرة غريبة

