قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة المقاولون العرب بكأس عاصمة مصر
تشكيل المقاولون العرب لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر
بعد العقوبات الأمريكية .. ضربة أوروبية جديدة تنتظر إيران
اجتماع طارئ بمجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات في إيران
مصدر أمنى ينفى الادعاء بالتعدى على نزيل داخل مركز الإصلاح والتأهيل
بسباعية نظيفة .. بتروجت يسحق شباب بيراميدز في كأس عاصمة مصر
دعاء النبي فى ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يجبر الله بخاطرك
كأس عاصمة مصر..الأهلي يسقط أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف
بعد إعلان "ويتكوف" واتفاق الفصائل.. تحرك فلسطيني حاسم في مصر لإدارة قطاع غزة
ألم المعدة المفاجئ | متى يكون عابرًا و .. يُنذر بمشكلة صحية خطيرة؟
سائح فرنسي يكتشف كنزاً ثميناً تحت أقدامه بالصدفة.. ماذا وجد؟
النقل تعلن تحديث أسعار تذاكر القطارات| القائمة الجديدة للصعيد والإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من ضباب صباحا وبرد شديد ليلا

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ضباب صباحي وأمطار متقطعة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ضباب صباحي وأمطار متقطعة
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الجمعة طقس شديد البرودة في الصباح الباكر مائل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات على شمالي الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية. 

الظواهر الجوية غدا

وعن الظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تتكون شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء وقد تصل إلى حد الضباب وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، مع فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

واقرأ أيضًا:

غلق طريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوي بسبب الشبورة

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.  

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين وربع المتر والرياح السطحية شمالية شرقية.

شبورة مائية

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الإدارية 20 10

6 أكتوبر 21 10

بنهــــا 20 12 

دمنهور 19 11

وادي النطرون 20 11

كفر الشيخ 19 10

بلطيم 19 10

المنصورة 20 11 

الزقازيق 20 12 

شبين الكوم 19 11

طنطا 18 11

دمياط 19 12

بورسعيد 18 11

الإسماعيلية 19 09

السويس 18 11

العريش 19 11

رفح 19 10

رأس سدر 19 09

نخل 17 06

كاترين 13 02

الطور 21 12

طابا 18 08

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 22 13

الإسكندرية 19 12

العلمين 19 09

مطروح 18 09

السلوم 17 08

سيوة 19 05

رأس غارب 19 11

سفاجا 20 11

مرسى علم 23 12

شلاتين 25 14

حلايب 21 16

أبو رماد 23 14

مرسى حميرة 24 15

أبــــــرق 22 14 

جبل علبة 23 13

رأس حدربة 22 16

الفيوم 20 08

بني سويف 20 07

المنيا 21 05

أسيوط 21 06

سوهاج 22 07

قنا 23 09 

الأقصر 22 08

أسوان 24 09

الوادي الجديد 21 09

أبو سمبل 24 09

الشبورة المائية

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة 30 18

المدينة 25 14 

الرياض 16 08

المنامة 19 13

أبوظبى 23 18

الدوحة 21 13

الكويت 15 04

دمشق 11 00

بيروت 17 13

عمان 13 03

القدس 13 06

غزة 18 12

بغداد 16 06

مسقط 25 21

صنعاء 23 06

الخرطوم 29 16

طرابلس 19 11

تونس 17 11

الجزائر 16 08

الرباط 16 09

نواكشوط 29 16

أمطار غزيرة في كفر الشيخ

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 08 04-

إسطنبول 10 03

إسلام آباد 16 05

نيودلهي 19 07

جاكرتا 30 23

بكين 05 08-

كوالالمبور 33 24

طوكيو 17 05 

أثينا 16 09 

روما 15 04

باريس 11 06

مدريد 09 03

برلين 07 01-

لندن 10 07

مونتريال 12- 13-

موسكو 08- 16- 

نيويورك 02 01-

واشنطن 03 00

أديس أبابا 25 09

الطقس الطقس غدا حالة الطقس حالة الطقس غدا الأرصاد الأرصاد الجوية الظواهر الجوية غدا حالة البحر المتوسط حالة البحر الأحمر درجات الحرارة درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الذهب

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

جروبات الغش

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

الذهب

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

عمرو اديب

كنا منتظرينها.. عمرو أديب يعلّق على سقوط منتخب مصر أمام السنغال

الذهب

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

إكرامي

مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي

المتهمين

سرق شنطة بها 8 ملايين جنيه من راكب.. الداخلية تعلن القبض على سائق أتوبيس بشركة شهيرة

ترشيحاتنا

الأزهر الشريف

أزهري : الإلحاد مذكور بالقرآن والسنة .. ولا مشكلات في طرحه بفيلم

محافظ الأقصر

محافظ الأقصر: زيارة رئيس الوزراء للصعيد مهمة وشهدت تفقد مشروعات خدمية وصحية بالمحافظة

إيران

الخارجية الأمريكية: سنواصل منع إيران من الوصول إلى النظام المصرفي العالمي طالما استمرت في قمع شعبها

بالصور

ألم المعدة المفاجئ | متى يكون عابرًا و .. يُنذر بمشكلة صحية خطيرة؟

ألم المعدة المفاجئ
ألم المعدة المفاجئ
ألم المعدة المفاجئ

في رابع أيام المرحلة الأولى من "الموجه 28"..إزالة 6 حالات تعد بالبناء المخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

طريقة عمل الكباب التركي.. بمذاق شهي وخطوات سهلة

طريقة عمل الكباب التركي
طريقة عمل الكباب التركي
طريقة عمل الكباب التركي

تفاصيل لقاء محافظ الشرقية بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد.. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

موسي

ولا كان بإيدي شيء .. موسى يطرح أولى أغانيه في 2026

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد