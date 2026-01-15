حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من ضباب صباحا وبرد شديد ليلا

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الجمعة طقس شديد البرودة في الصباح الباكر مائل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات على شمالي الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

الظواهر الجوية غدا

وعن الظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تتكون شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء وقد تصل إلى حد الضباب وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، مع فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين وربع المتر والرياح السطحية شمالية شرقية.

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الإدارية 20 10

6 أكتوبر 21 10

بنهــــا 20 12

دمنهور 19 11

وادي النطرون 20 11

كفر الشيخ 19 10

بلطيم 19 10

المنصورة 20 11

الزقازيق 20 12

شبين الكوم 19 11

طنطا 18 11

دمياط 19 12

بورسعيد 18 11

الإسماعيلية 19 09

السويس 18 11

العريش 19 11

رفح 19 10

رأس سدر 19 09

نخل 17 06

كاترين 13 02

الطور 21 12

طابا 18 08

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 22 13

الإسكندرية 19 12

العلمين 19 09

مطروح 18 09

السلوم 17 08

سيوة 19 05

رأس غارب 19 11

سفاجا 20 11

مرسى علم 23 12

شلاتين 25 14

حلايب 21 16

أبو رماد 23 14

مرسى حميرة 24 15

أبــــــرق 22 14

جبل علبة 23 13

رأس حدربة 22 16

الفيوم 20 08

بني سويف 20 07

المنيا 21 05

أسيوط 21 06

سوهاج 22 07

قنا 23 09

الأقصر 22 08

أسوان 24 09

الوادي الجديد 21 09

أبو سمبل 24 09

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة 30 18

المدينة 25 14

الرياض 16 08

المنامة 19 13

أبوظبى 23 18

الدوحة 21 13

الكويت 15 04

دمشق 11 00

بيروت 17 13

عمان 13 03

القدس 13 06

غزة 18 12

بغداد 16 06

مسقط 25 21

صنعاء 23 06

الخرطوم 29 16

طرابلس 19 11

تونس 17 11

الجزائر 16 08

الرباط 16 09

نواكشوط 29 16

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 08 04-

إسطنبول 10 03

إسلام آباد 16 05

نيودلهي 19 07

جاكرتا 30 23

بكين 05 08-

كوالالمبور 33 24

طوكيو 17 05

أثينا 16 09

روما 15 04

باريس 11 06

مدريد 09 03

برلين 07 01-

لندن 10 07

مونتريال 12- 13-

موسكو 08- 16-

نيويورك 02 01-

واشنطن 03 00

أديس أبابا 25 09