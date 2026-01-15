قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكالة الأنباء الأردنية: هزة أرضية في البحر الميت بقوة 4.1 على مقياس ريختر
رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 15 يناير 2026 | فيديو
قرار قضائي عاجل بشأن وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال
روسيا تعلن التعرّف على ضابط استخبارات بريطاني غير مُعلن وتتخذ إجراءً مهمًا ضد سفيرة لندن
زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب محافظة "جيفو" اليابانية
اصطفاف سماوي نادر يحسم موعد أول رمضان .. هل يختفي قمر شعبان تمامًا؟
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في بطولة كأس عاصمة مصر
امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 | تداول أسئلة وإجابات "دين القليوبية" بتليجرام
قافلة «زاد العزة» الـ 117 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر ميناء رفح
قفزة 75% في التبادل التجاري بين مصر والبرازيل خلال 2024 وصادرات مصرية تقترب من مليار دولار
المغرب والسنغال.. موعد نهائي كأس أمم أفريقيا 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطقس اليوم.. أجواء شديدة البرودة ليلا وصقيع على المزروعات

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية، تشير إلى وجود أجواء شتوية غائمة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ، تحجب أشعة الشمس.

الطقس اليوم الخميس في مصر

من المتوقع أن يصاحب هذه الأجواء الغائمة، فرص لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة، حيث من تسجل درجة الحرارة في تمام الساعة التاسعة صباحا ً على القاهرة الكبرى ١٤ درجة مئوية.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد، اليوم الخميس 15 يناير 2026، طقسًا شديد البرودة في الصباح الباكر، مائلًا للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون شديد البرودة ليلًا.

وأوضحت الهيئة، أن الطقس اليوم، تشهد فرصًا لتكوّن الصقيع على المزروعات في مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية، ما قد يؤثر على المحاصيل الزراعية.

كما حذّرت هيئة الأرصاد، من شبورة مائية كثيفة أحيانًا في الفترة من 03:00 حتى 10:00 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

درجات الحرارة اليوم وحالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحرين، يكون:

البحر المتوسط معتدلًا، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 1.75 متر.

البحر الأحمر معتدلًا إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 2.5 متر.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى ومدن القناة: العظمى 19° والصغرى 12°

جنوب الوجه البحري: العظمى 18° والصغرى 11°

السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري: العظمى 18° والصغرى 10°

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 22° والصغرى 14°

شمال الصعيد: العظمى 19° والصغرى 5°

جنوب الصعيد: العظمى 23° والصغرى 9°

الطقس الطقس اليوم درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

الخميس أم الجمعة؟.. موعد صيام ليلة الإسراء والمعراج 2026

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

حسام حسن

طالب بتدخل الفيفا.. 8 تصريحات نارية لحسام حسن بعد الخسارة أمام السنغال

هانى ابوريدة

الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر

جمال الغندور

الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ابدأ به أول ساعات اليوم المبارك

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية

ترشيحاتنا

الدكتور عمرو الورداني

كيف نعيش نعمة الإسراء والمعراج ونحوّلها إلى يقظة روحية؟.. عمرو الورداني يجيب

فعاليات الدورة التدريبية لـ 15 من أئمة وقضاة الفلبين

الأوقاف تواصل فعاليات الدورة التدريبية لـ 15 من أئمة وقضاة الفلبين

دار الإفتاء

أمانة ومسئولية عظيمة.. أمين الإفتاء يوضح حقوق الأبناء على الأم

بالصور

إنجى المقدم تثير الجدل بخصر منحوت وقوام ممشوق

إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق

بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة سلطة الكينوا بالرمان

سلطة الكينوا بالرمان
سلطة الكينوا بالرمان
سلطة الكينوا بالرمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد