الطقس اليوم.. أجواء شديدة البرودة ليلا وصقيع على المزروعات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية، تشير إلى وجود أجواء شتوية غائمة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ، تحجب أشعة الشمس.

الطقس اليوم الخميس في مصر

من المتوقع أن يصاحب هذه الأجواء الغائمة، فرص لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة، حيث من تسجل درجة الحرارة في تمام الساعة التاسعة صباحا ً على القاهرة الكبرى ١٤ درجة مئوية.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد، اليوم الخميس 15 يناير 2026، طقسًا شديد البرودة في الصباح الباكر، مائلًا للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون شديد البرودة ليلًا.

وأوضحت الهيئة، أن الطقس اليوم، تشهد فرصًا لتكوّن الصقيع على المزروعات في مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية، ما قد يؤثر على المحاصيل الزراعية.

كما حذّرت هيئة الأرصاد، من شبورة مائية كثيفة أحيانًا في الفترة من 03:00 حتى 10:00 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

درجات الحرارة اليوم وحالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحرين، يكون:

البحر المتوسط معتدلًا، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 1.75 متر.

البحر الأحمر معتدلًا إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 2.5 متر.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى ومدن القناة: العظمى 19° والصغرى 12°

جنوب الوجه البحري: العظمى 18° والصغرى 11°

السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري: العظمى 18° والصغرى 10°

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 22° والصغرى 14°

شمال الصعيد: العظمى 19° والصغرى 5°

جنوب الصعيد: العظمى 23° والصغرى 9°