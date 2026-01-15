الصقيع والضباب.. الأرصاد تُحذر من ظواهر جوية تضرب البلاد غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدا الجمعة، حيث حذرت في بيانها من ظواهر جوية تبدأ منذ الساعات الأولى للصباح، مصحوبة للأجواء الباردة التي تشهدها مصر.

حالة الطقس غدا

أكدت هيئة الأرصاد، أن البلاد تشهد تكوناً لنشاط الشبورة المائية الكثيفة قد تصل إلى حد الضباب من الساعة الثانية فجراً وحتى العاشرة صباحاً، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية بشكل كبير على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، وشمال البلاد، وشمال الصعيد، ووسط سيناء.

وعلى صعيد الحالة الجوية العامة، يسود الطقس غدا، أجواء مائلة للدفء نهاراً على أغلب الأنحاء بعد صباح باكر شديد البرودة، بينما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال ساعات الليل والصباح المتأخر ليسود طقس شديد البرودة على كافة المناطق.

توقعت هيئة الأرصاد، أن يشهد الطقس غدا، تكون للصقيع على المزروعات في مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

كما أشارت هيئة الأرصاد، إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، مع فرص لسقوط رذاذ خفيف غير مؤثر في بعض المناطق، بينما تظل فرص الأمطار الخفيفة قائمة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا المتوقعة، خلال حالة الطقس غدا، بمختلف الأنحاء، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى 20 درجة للعظمى و12 للصغرى، بينما تنخفض الصغرى في شمال الصعيد لتصل إلى 5 درجات فقط رغم وصول العظمى إلى 21 درجة.

وفي جنوب الصعيد، يسود طقس مشمس نهاراً وتسجل العظمى 24 درجة.

أما السواحل الشمالية فتتراوح الحرارة فيها ما بين 19 للعظمى و9 درجات للصغرى.

وفيما يخص حركة الملاحة خلال الطقس غدا، يشهد البحران المتوسط والأحمر حالة من الاستقرار النسبي، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج في المتوسط بين متر إلى متر ونصف، وفي البحر الأحمر بين متر ونصف إلى 2.25 متر، مع نشاط معتدل للرياح على كافة الأنحاء.