الإجازات المتبقية شهر يناير 2026
سر اختيار اسم السيدة زينب وسبب تغيير موعد الاحتفال بمولدها.. معلومات نادرة عن أم هاشم
أمام الأهرامات .. الفرنسي تيري هنري يحتفل بعيد ميلاد زوجته
أحمد موسى: أمريكا لديها إخوان إرهابيون عليهم أحكام إعدام في مصر
خلال لقائه بنظيره السوري.. وزير البترول: نتطلع لتعزيز التعاون الفترة المقبلة
رئيس صندوق الإسكان: تسليم 690 ألف وحدة حتى الآن
انتقام ربنا .. تعليق غاضب من إبراهيم عيسى على شائعة وفاته
مدبولي يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والمهاجرين المقيمين بمصر
بث مباشر| أحمد موسى: أحيي الرئيس الأمريكي ترامب على الهواء لهذا السبب
بين حرارة الـ50 وصقيع الشتاء .. كيف تواجه الزراعة تغيرات المناخ؟
تعليق غير متوقع من خالد الغندور على انتقال أفشة إلى الاتحاد السكندري
الذكاء الاصطناعي يتوقع الفائز بلقب كأس أمم أفريقيا.. ما فرصة مصر؟

منتخب مصر
منتخب مصر
أحمد أيمن

بعد تأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب، ظهر توقع جديد باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد فرص المنتخبات في المنافسة على اللقب القاري. 

المنتخب المصري نجح في الوصول إلى هذا الدور بعد تصدره مجموعته في دورة المجموعات، التي ضمت إلى جواره جنوب أفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي، ثم تجاوز بنين في دور الـ16، قبل أن يُقصي كوت ديفوار حامل اللقب من ربع النهائي في مباراة مثيرة انتهت بفوز الفراعنة. 

أهداف مباراة مصر وكوت ديفوار 

فاز منتخب مصر على كوت ديفوار بنتيجة 3-2 فى المباراة التى جرت السبت الماضي على ملعب أدرار بالمغرب، ليصعد منتخب مصر للدور نصف نهائى أمم أفريقيا لمواجهة السنغال.

افتتح عمر مرموش أهداف مباراة مصر وكوت ديفوار، في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول وذلك بعد تسديدة متقنة سكنت شباك حارس كوت ديفوار.

وأضاف اللاعب رامي ربيعة الهدف الثاني للفراعنة من رأسية رائعة سكنت شباك كوت ديفوار، وفي الدقيقة 39 سجل أحمد فتوح هدفا بالخطأ في مرماه ليقلص النتيجة.

وفي الشوط الثاني، أضاف محمد صلاح الهدف الثالث للفراعنة في الدقيقة 52 بعد تمريره رائعة من إمام عاشور، قبل أن ينجح منتخب كوت ديفوار في تقليص الفارق في الدقيقة 71 بتسجل الهدف الثاني لتصبح النتيجة 3-2 لصالح منتخب الفراعنة.

توقعات الفائز بأمم أفريقيا 2025

استعانت شركة إحصائية متخصصة تُدعى “أوبتا” بخوارزميات معقدة لتحليل البيانات الرياضية، فقام النظام بتغذية معلومات جميع الفرق المتأهلة حتى نصف النهائي لمعرفة احتمالات كل منتخب في الفوز بالبطولة. 

وتعتمد هذه الأنظمة على مسارات النتائج الحالية، الأداء في المباريات السابقة، قوة الفريق، والبيانات التاريخية لتقديم تقييم كمّي مبني على عوامل من الدقة الإحصائية. 

وفقًا لما تم نشره، فإن منتخب مصر يحتل المركز الرابع بين المرشحين لحصد لقب أمم إفريقيا لعام 2025 بنسبة بلغت حوالي 18.58٪. وهذه النسبة تعكس تقدير احتمالي مستند إلى أداء الفريق حتى الآن داخل البطولة.

في الصدارة جاء منتخب المغرب المضيف للبطولة، حيث حصل على أعلى نسبة بين المرشحين للفوز باللقب بـ 33.94٪. ويليه منتخب السنغال في المركز الثاني بنسبة 24.72٪، بينما حلت نيجيريا ثالثًا بـ 22.76٪. 

يُظهر ترتيب هذه النسب أن المنافسة في نصف النهائي ستكون محتدمة بين أربعة منتخبات قوية، وكل منها لديه إمكانيات حقيقية للتتويج. 

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره السنغال في نصف النهائي، فيما يلتقي المغرب مع نيجيريا في مواجهة مُرتقبة أيضًا. 

وتجدر الإشارة إلى أن الأدوار الحاسمة في مثل هذه البطولات غالبًا ما تشهد مفاجآت، وهو ما يجعل توقعات الذكاء الاصطناعي مرشحة للتغير حسب أحداث المباريات المقبلة. 

منتخب مصر توقعات أمم أفريقيا مباراة مصر والسنغال مباراة مصر وكوت ديفوار توقعات الذكاء الاصطناعي

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

موعد مباراة مصر والسنغال

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

أفشة

طيّرت فلوس كتير | أفشة يودع جماهير الأهلي بمنشور غير متوقع

منتخب مصر

قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد

البنك المركزي

البنك المركزي يقبل سحب سيولة بـ91.2 مليار جنيه بفائدة 20.5% من 9 بنوك

اسعار الفراخ اليوم

الكيلو بـ 68 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم

الطبيب المصري محمد عبد النبي قاسم

سرق البرج وباع 10 شقق | تعليق صادم جديد للطبيب المصري ضحية جحود أبنائه

