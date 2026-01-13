كأس الأمم الأفريقية.. المدير الفني للسنغال يكشف عن استعداداته لمواجهة منتخب مصر

كشف بابي ثياو المدير الفني لمنتخب السنغال في المؤتمر الصحفي الذي تم عقده عن كيفية الاستعداد لمواجهة منتخب مصر في لقاء نصف النهائي بأمم أفريقيا.

وقال بابي ثياو في تصريحات إذاعية في المؤتمر الصحفي : “من أُنذر فقد أُعذر (الوقاية خير من العلاج) لذا، فإننا حذرنا، نحن نستعد، ونجهز لمبارياتنا كما نفعل عادةً لإحباط كل أنواع الأشياء التي يمكن أن تؤذينا .. نحن مستعدون لذلك”.

من جانبه كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، جاهزية الفراعنة لمواجهة منتخب السنغال، في اللقاء المقرر إقامته غدًا ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا بالمغرب.

وقال حسام حسن، خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء،من يصل إلى هذه المرحلة في البطولة يكون بطبيعة الحال قد أعد نفسه جيدًا، ومنتخب مصر معتاد على المشاركة في مثل هذه البطولات والمنافسة عليها... نكن كل الاحترام والتقدير لمنتخب السنغال ولأي منافس نواجهه، فلكل فريق أسلوبه وطريقته في الاستعداد للمنافسات.

وتحدث المدير الفني عن أهمية المدرب الوطني، قائلًا: «المدرب الوطني هو الأفضل للمنتخبات، ومعظم بطولات مصر القارية تحققت تحت قيادة مدربين وطنيين مثل محمود الجوهري وحسن شحاتة»، مؤكدًا دعمه لمنح الفرصة للمدربين الوطنيين في أفريقيا، ومشيدًا بتجربة وليد الركراكي مع المنتخب المغربي.

وشدد حسام حسن على أن منتخب السنغال لا يمثل عقدة لمنتخب مصر، مؤكدًا: «نحن أبطال أمم أفريقيا 7 مرات، ولا يوجد شيء اسمه عقدة في كرة القدم»، مضيفًا أنه لا يلتفت للانتقادات، وأن الضغوط أمر معتاد، كما أن أي استفزازات أو فيديوهات تحفيزية تزيد من دوافع اللاعبين قبل المباريات.

وأعرب المدير الفني عن فخره بتاريخ مصر في البطولة القارية، مشيرًا إلى أنه توّج باللقب ثلاث مرات كلاعب، كما وجه الشكر إلى المغرب على حسن التنظيم والبنية التحتية المميزة.

وأكد أن القارة الأفريقية تزخر بالمواهب الكبيرة التي لا تقل عن اللاعبين الأوروبيين، مشيرًا إلى أن المنافسة بين محمد صلاح وساديو مانيه نموذج مشرف للكرة العربية والأفريقية.