صلاح وماني وحكيمي .. كيف يصنع نجوم القارة الفارق في نصف نهائي أمم أفريقيا؟

يقود محمد صلاح منتخب مصر بطموح استعادة اللقب الغائب منذ 2010 في حين يسعى ساديو ماني مع السنغال المتوج في 2019 و2022 لتكرار إنجاز 2021.

وعلى الجانب الآخر تراهن نيجيريا على قوة فيكتور أوسيمين (2023) وأديمولا لوكمان (2024) فيما يحمل أشرف حكيمي (2025) راية المغرب في حلم طال انتظاره.

كل هذا يجعل نصف النهائي مواجهة مفتوحة بين أبطال القارة عبر الأجيال القريبة.

المربع الذهبي.. أربعة أبطال و12 لقباً

للمرة الثانية على التوالي يضم المربع الذهبي أربعة منتخبات سبق لها اعتلاء منصة التتويج بإجمالي 12 لقباً.

مصر تتصدر الرقم القياسي بسبعة ألقاب، بينما تمتلك نيجيريا ثلاثة، فيما حقق كل من المغرب والسنغال لقباً واحداً. ورغم تاريخ بعض الفرق، فإن طموحهم في كتابة فصل جديد لا يقل شراسة عن أصحاب التاريخ العريض.

البطولة واستعدادات كأس العالم 2026

تزداد أهمية البطولة مع اقتراب كأس العالم 2026 إذ تسعى مصر والمغرب والسنغال للدخول إلى الاستحقاق العالمي بثقة البطل القاري بينما تمثل أمم أفريقيا فرصة أخيرة لنيجيريا لاستعادة هيبتها بعد إخفاقها في التأهل للمونديال ما يزيد من حجم الضغوط والطموحات في آن واحد.

أرقام ودلالات لافتة في الأدوار الإقصائية

شهدت البطولة أرقاماً تاريخية في الدور الإقصائي، أبرزها فوز المغرب على الكاميرون لأول مرة في تاريخ مواجهاتهما، ليبلغ نصف النهائي للمرة السادسة.

في المقابل واصل منتخب مصر تفوقه على كوت ديفوار مسجلاً انتصاره الثاني عشر عليها ليصل إلى قبل النهائي للمرة السابعة عشرة، متقاسماً الرقم القياسي مع نيجيريا.

النجوم يكتبون التاريخ

على المستوى الفردي واصل براهيم دياز تألقه بتسجيله في خمس مباريات متتالية ليصبح أول لاعب مغربي يحرز خمسة أهداف في نسخة واحدة من أمم أفريقيا.

بينما كتب محمد صلاح فصلاً جديداً، بعدما سجل للمباراة الرابعة على التوالي، ليصبح أول لاعب منذ 1957 ينجح في هز شباك 11 منتخبا مختلفا متفوقا على أندريه أيو صامويل إيتو وديدييه دروغبا، الذين كانوا يتقاسمون الرقم السابق 10 منتخبات.

كما رفع صلاح رصيده في النهائيات إلى 11 هدفا معادلا رقم حسام حسن المدير الفني الحالي للمنتخب المصري، في المركز الثاني بين هدافي مصر وبات على بعد هدف واحد من معانقة رقم حسن الشاذلي (12 هدفاً).

نيجيريا.. الفوز المتواصل وأمل الهيبة

واصل منتخب نيجيريا كتابة فصول مميزة بعدما أصبح خامس منتخب يحقق الفوز في أول خمس مباريات متتالية في نسخة واحدة إنجاز سبق أن حققته الجزائر (1990) والكاميرون (2002) ومصر (2010) وجميعها توجت لاحقاً باللقب.

كما ينضم كوت ديفوار إلى هذه القائمة بعد فوزه في أول خمس مباريات نسخة 2012 لكنه اكتفى بالمركز الثاني مؤكدًا أن التفوق الرقمي لا يضمن التتويج بينما يسعى "النسور الخضر" لتحويل الأداء المميز إلى لقب يعيد الهيبة للكرة النيجيرية.