تحركات أخيرة لمنتخب مصر قبل مواجهة السنغال .. تفقد أرضية الملعب

حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة الكابتن حسام حسن، على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل مواجهة منتخب السنغال المرتقبة، وذلك للاطمئنان على جاهزية الملعب وظروفه الفنية.



ونشر الإعلامي أحمد شوبير صورًا من تواجد الجهاز الفني داخل الملعب، مؤكدًا أن الجولة جاءت في إطار الاستعدادات النهائية للمباراة، والوقوف على حالة أرضية الملعب قبل انطلاق المواجهة.





ويواصل منتخب مصر استعداداته القوية للمباراة وسط تركيز كبير من الجهاز الفني واللاعبين، في ظل أهمية اللقاء وصعوبته أمام أحد أقوى منتخبات القارة الأفريقية.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة ندية كبيرة، في ظل رغبة المنتخب الوطني في تحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد الجماهير المصرية.



