دجاج بالبشاميل.. طعم غني وسهل التحضير

يُعد دجاج بالبشاميل من الأكلات الشهية التي تجمع بين نكهة الدجاج الغني وطبقة البشاميل الكريمية، ويُعتبر طبقًا مميزًا للعزومات والمناسبات.

وقدمت الشيف أمبرة شنب وصفة سهلة لتحضير دجاج بالبشاميل في المنزل بنفس طعم المطاعم، بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة.

طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن

طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن

مكونات دجاج بالبشاميل:

دجاجة متوسطة الحجم مقطعة إلى 8 قطع

بصلة كبيرة مفرومة

3 فصوص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

1 ملعقة صغيرة بابريكا

كوب مرق دجاج أو ماء

طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن

للبشاميل:

4 ملاعق كبيرة زبدة

4 ملاعق كبيرة دقيق أبيض

4 أكواب حليب دافئ

رشة جوزة الطيب (اختياري)

ملح وفلفل أبيض حسب الرغبة



طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن

للتزيين:

جبنة موزاريلا أو رومي مبشورة

بقسماط (اختياري)

طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن

طريقة التحضير :

ـ في طاسة على النار، سخني الزيت وأضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل، ثم أضيفي الثوم والتوابل والبابريكا والملح والفلفل.

ـ ضعي قطع الدجاج وقلبيها جيدًا حتى تتغطى بالتوابل، ثم أضيفي المرق وغطي الطاسة واتركي الدجاج ينضج على نار هادئة لمدة 20–25 دقيقة.

طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن

ـ لتحضير البشاميل، ذوّبي الزبدة وأضيفي الدقيق مع التحريك لمدة دقيقة، ثم أضيفي الحليب تدريجيًا مع الاستمرار في التقليب حتى يتكون صوص كثيف.

ـ أضيفي الملح والفلفل وجوزة الطيب.

ـ في صينية فرن، ضعي نصف كمية البشاميل، ثم رتبي قطع الدجاج، وصبي باقي البشاميل على الوجه.

ـ رشي الجبنة والبقسماط، واخبزي في فرن ساخن على 180 درجة مئوية لمدة 25–30 دقيقة حتى يتحمر الوجه.



طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن

طريقة التقديم

يُقدم دجاج بالبشاميل ساخنًا مع أرز أبيض أو مكرونة مسلوقة، مع سلطة خضراء جانبية لإكمال الوجبة الشهية.

طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن

نصائح الشيف أمبرة شنب

ـ لضمان طراوة الدجاج، يُفضل تتبيله جيدًا قبل الطهي وتركه ينضج ببطء.

ـ يمكن التحكم في كمية الجبنة حسب الرغبة، للحصول على طبقة ذهبية غنية أو خفيفة حسب الذوق.