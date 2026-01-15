قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي ينهي الشوط الأول متقدما على طلائع الجيش بهدف جراديشار
بالأسماء.. إصابة 4 عمال بالاختناق إثر تسرب غاز خلال عملهم ببني سويف
العد التنازلي لميركاتو الشتاء| 5 أندية مصرية ممنوعة من القيد حتى إنهاء القضايا مع فيفا
بخماسية نظيفة.. بتروجيت يتقدم على شباب بيراميدز بالشوط الأول بكأس عاصمة مصر
سعر الدولار مساء اليوم 15-1-2026
أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير تستقبل اليوتيوبر العالمي IShow Speed لاكتشاف سحر الحضارة
بينهم علي لاريجاني.. عقوبات أمريكية ضد مسئولين إيرانيين تورطوا في قمع الاحتجاجات
الخارجية الفلسطينية: اتفاق غزة خطوة تفضي إلى مسار سياسي يؤدي إلى دولة مستقلة
ضبط 5 متهمين في واقعة دهس مواطن لسائقي ديلفري بشوارع طنطا
الحكومة: صندوق مصر السيادي يحقق نموًا يتجاوز 90% في محفظة الأصول
آية سماحة: كنت مفترية في طفولتي .. وتسببت بإصابة شقيقتي | شاهد
نيران في المساجد والبنوك .. طلاب باكستانيون يروون رعب الاحتجاز داخل جامعات إيران
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بالصور

طريقة عمل الكباب التركي.. بمذاق شهي وخطوات سهلة

آية التيجي

يُعد الكباب التركي من أشهر الأكلات الشرقية التي تحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي، لما يتميز به من مذاق غني وتتبيلة مميزة.

وقدمت الشيف غادة جميل وصفة ناجحة لتحضير الكباب التركي في المنزل بنفس طعم المطاعم، وبمكونات بسيطة ومتوفرة.

مكونات الكباب التركي:
نصف كيلو لحم مفروم (بقري أو خليط بقري وضاني)
بصلة كبيرة مبشورة ومُعصورة جيدًا
2 فص ثوم مفروم
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة صغيرة كمون
ملعقة صغيرة بابريكا
نصف ملعقة صغيرة قرفة
ملعقة صغيرة بهارات لحم
ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
ملعقة كبيرة زيت
شطة حسب الرغبة

طريقة التحضير:

ـ في وعاء عميق، يُخلط اللحم المفروم مع البصل المعصور جيدًا.

ـ يُضاف الثوم وجميع التوابل والبهارات والبقدونس والزيت.

ـ يُعجن الخليط جيدًا لمدة 5 دقائق حتى يصبح متماسكًا.

ـ يُغطى الخليط ويُترك في الثلاجة لمدة 30 دقيقة ليتشرب النكهات.

ـ يُشكل الكباب على أسياخ أو على هيئة أصابع.

ـ يُشوى على شواية ساخنة أو طاسة جريل مع التقليب حتى تمام النضج.

ـ يمكن تسويته في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 20–25 دقيقة.

طريقة التقديم

يُقدم الكباب التركي ساخنًا مع الخبز البلدي أو العيش العربي، وسلطة الطحينة، والبصل بالسماق، والطماطم والفلفل المشوي.

نصيحة الشيف لتحضير الكباب التركي

وتؤكد الشيف غادة جميل أن سر نجاح الكباب التركي يكمن في عصر البصل جيدًا وعدم الإكثار من البهارات، ويمكن إضافة القليل من الدهن الضاني للحصول على طراوة وطعم أغنى.

