طريقة عمل الكباب التركي.. بمذاق شهي وخطوات سهلة

يُعد الكباب التركي من أشهر الأكلات الشرقية التي تحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي، لما يتميز به من مذاق غني وتتبيلة مميزة.

وقدمت الشيف غادة جميل وصفة ناجحة لتحضير الكباب التركي في المنزل بنفس طعم المطاعم، وبمكونات بسيطة ومتوفرة.

طريقة عمل الكباب التركي

طريقة عمل الكباب التركي

مكونات الكباب التركي:

نصف كيلو لحم مفروم (بقري أو خليط بقري وضاني)

بصلة كبيرة مبشورة ومُعصورة جيدًا

2 فص ثوم مفروم

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة صغيرة بهارات لحم

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

ملعقة كبيرة زيت

شطة حسب الرغبة

طريقة عمل الكباب التركي

طريقة التحضير:

ـ في وعاء عميق، يُخلط اللحم المفروم مع البصل المعصور جيدًا.

ـ يُضاف الثوم وجميع التوابل والبهارات والبقدونس والزيت.

ـ يُعجن الخليط جيدًا لمدة 5 دقائق حتى يصبح متماسكًا.

ـ يُغطى الخليط ويُترك في الثلاجة لمدة 30 دقيقة ليتشرب النكهات.

ـ يُشكل الكباب على أسياخ أو على هيئة أصابع.

ـ يُشوى على شواية ساخنة أو طاسة جريل مع التقليب حتى تمام النضج.

ـ يمكن تسويته في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 20–25 دقيقة.

طريقة عمل الكباب التركي

طريقة التقديم

يُقدم الكباب التركي ساخنًا مع الخبز البلدي أو العيش العربي، وسلطة الطحينة، والبصل بالسماق، والطماطم والفلفل المشوي.

طريقة عمل الكباب التركي

نصيحة الشيف لتحضير الكباب التركي

وتؤكد الشيف غادة جميل أن سر نجاح الكباب التركي يكمن في عصر البصل جيدًا وعدم الإكثار من البهارات، ويمكن إضافة القليل من الدهن الضاني للحصول على طراوة وطعم أغنى.