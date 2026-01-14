طريقة عمل العيش البلدي في البيت .. سهلة ولذيذة

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة مميزة وسهلة لعمل العيش البلدي في المنزل، ليتمكن الجميع من تحضيره طازجًا دون الحاجة لشرائه جاهز من المخابز، مع الحفاظ على الطعم الشهي والقوام المقرمش.

وأشارت الشيف نجلاء إلى أن هذه الوصفة تتيح لجميع أفراد الأسرة الاستمتاع بـ خبز صحي وطازج، كما يمكن تعديل كمية الماء حسب نوع الدقيق المستخدم للحصول على أفضل نتيجة.

طريقة عمل العيش البلدي في المنزل

المكونات الأساسية:

دقيق أبيض أو مزيج نصفه أسمر ونصفه أبيض

ملح وسكر

خميرة فورية

ماء دافئ

زيت نباتي (اختياري)

ردة



طريقة التحضير:

ـ نبدأ بتنشيط الخميرة مع السكر والماء الدافئ لمدة 10 دقائق.

ـ نخلط الدقيق والملح جيدًا، ثم نضيف خليط الخميرة والماء تدريجيًا ونعجن حتى نحصل على عجينة ناعمة لينة.

ـ نترك العجينة تتخمر في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها، عادة حوالي ساعة.

ـ نشكل العجينة على شكل أرغفة دائرية أو بيضاوية ونتركها ترتاح 10 دقائق.

ـ نغلف الأرغفة بالردة من الخارج ونتركها لترتاح.

ـ نسخن الفرن على 220°C ونخبز الأرغفة لمدة 20-25 دقيقة حتى تتحمر وتصبح مقرمشة.

نصائح الشيف نجلاء الشرشابي

ـ يمكن رش السمسم أو الحبة السوداء على الوجه بدل الردة لإضافة نكهة مميزة.

ـ يُفضل تناول العيش مباشرة طازج من الفرن للحفاظ على هشاشته.

رش قليل من الماء على الأرغفة قبل الخبز يعزز قوامه المقرمش.

ـ تعد هذه الوصفة مناسبة لجميع العائلات الراغبة في خبز العيش البلدي الصحي في المنزل بطريقة سهلة وسريعة، مع ضمان طعم قريب جدًا من المخابز التقليدية.