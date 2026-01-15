طريقة عمل كفتة الدجاج وسلطة السماق

تعد كفتة الدجاج من الأكلات الشهية التى يحبها الأطفال والكبار وتساعد في توفير الميزانية وتمنح الأبناء قدر كبير من البروتين.

نعرض لكم طريقة عمل كفتة الدجاج من خلال الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير كفتة الدجاج

١ كيلو جرام صدور دجاج مفروم

٢ ملعقة كبيرة صلصة طماطم

٨ فص ثوم مفروم

٢ ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة

٢ ملعقة صغيرة كمون

ملح

فلفل

ملعقة صغيرة ككركم

٢ ملعقة صغيرة بودرة ثوم

١/٣ كوب بقدونس مفروم

بصل مفروم ومصفى من الماء

لدهن الوجه :

زيت زيتون

صوص التقديم :

٢ راس ثوم مشوي

١/٤ كوب مايونيز

١/٤ كوب زبادي

عصير ليمون

ملح

فلفل

بابريكا

للتقديم :

بصل أحمر مفروم مقطع جوانح

كوب طماطم شيري

١/٤ كوب بقدونس

ملح

فلفل

٢ ملعقة صغيرة سماق

عصير ليمون

خبز شامي



طريقة عمل كفتة الدجاج



في الكبة:

اخلطي مقادير الكفتة ثم افرديها في صينية وقطعيها أصابع ثم ادهنيها بزيت الزيتون

و ادخليها الفرن.

اخلطى مقادير الصوص وتقدم بجانب الكفتة.

ولعمل السلطة اخلطى البصل والطماطم والبقدونس والملح والفلفل الاسود والسماق وعصير الليمون وتقدم جانب كفتة الدجاج كما يمكن إضافة القليل من الأرز أو الخبز أو المكرونة.