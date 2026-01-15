البسوا طويل .. تحذير للرجال: اختيار الملابس يهددكم بأمراض خطيرة

يعتقد الكثير من الرجال أنهم بإمكانهم ارتداء أى نوع من الملابس فى أى وقت ولكن كشفت الأبحاث العلمية الحديثة أن هناك أنواع من الملابس الداخلية تشكل خطورة كبيرة عليهم وهى ذات المقاس الصغير أو القصيرة وهى ليست مجرد خطورة عادية بل تصل للإصابة بالسرطان والأمراض الخطيرة.

أضرار الملابس الداخلية القصيرة



قالت الدكتورة زاريما تين إن اختيار الرجال للملابس الداخلية الطويلة يقلل من خطر الإصابة بمشاكل البروستاتا ومختلف أمراض المسالك البولية الأخرى لدى الرجال.

ووفقا لما جاء news كشفت دكتورة زاريما تين أن برودة منطقة العجان والحوض من أبرز العوامل التي تتسب فى تطور التهاب البروستاتا وزيادة حدته حيث يؤدي البرد إلى تشنجات وعائية تعيق تدفق الدم والمناعة الموضعية، مما يتسبب فى زيادة نشاط البكتيريا المسببة للأمراض المختلفة.

تصميم الملابس الداخلية الصحية

نصحت دكتورة زاريما تين بأن تصنع الملابس الداخلية الطويلة على نسيج مقوَّى في هذه المناطق، مؤكدة أن الأمر ليس مجرد مسألة راحة، بل يلعب دور وقائي هام لفى علاج مشكلات المسالك البولية.

عوامل تسبب أمراض البروستاتا

كشفت الدكتورة أولجا أولانكينا أن هناك فئة معينة من الرجال عليهم توخى الحذر بكافة العوامل التى تسبب أمراض البروستاتا من بينها اختيار الملابس الداخلية وأهمها : تجاوز سن الخامسة والأربعين، وتوافر العوامل الوراثية لأمراض البروستاتا، و النظام الغذائي السئ.

وحذرت أولجا من أن هذه العوامل يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمرض سرطان البروستاتابجانب ارتفاع الكوليسترول ومستوى الدهون حيث كشفت بعض البيانات الاحصائية أن مرض سرطان البروستاتا يتم العثور عليه بين الرجال الذين يتناولون كميات كبيرة من الدهون الحيوانية أكثر من غيرهم.