الصقيع والضباب.. الأرصاد تُحذر من ظواهر جوية تضرب البلاد غدا
الخارجية الفلسطينية: وفاء إسرائيل بالتزاماتها شرط أساسي لتنفيذ اتفاق غزة
ولا واحد خد باله | الكشف عن موقف غير متوقع لـ إمام عاشور بمباراة مصر والسنغال
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة المقاولون العرب بكأس عاصمة مصر
تشكيل المقاولون العرب لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر
بعد العقوبات الأمريكية .. ضربة أوروبية جديدة تنتظر إيران
اجتماع طارئ بمجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات في إيران
مصدر أمنى ينفى الادعاء بالتعدى على نزيل داخل مركز الإصلاح والتأهيل
بسباعية نظيفة .. بتروجت يسحق شباب بيراميدز في كأس عاصمة مصر
دعاء النبي فى ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يجبر الله بخاطرك
كأس عاصمة مصر..الأهلي يسقط أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف
محافظات

محافظ المنوفية يشهد الاحتفال السنوي بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد الرؤوف الرحيم بشبين الكوم

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

شهد اليوم الخميس ، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الاحتفال السنوي بذكرى الإسراء والمعراج للعام الهجري 1447هـ والذي نظمته مديرية الأوقاف عقب صلاة الظهر بمسجد الرؤوف الرحيم بمدينة شبين الكوم ، بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد للمحافظة ، العميد محمد جعفر المستشار العسكري للمحافظة ، الدكتور معوض حماد وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية ، الدكتور حسام الشتيحي مدير الدعوة بالمديرية ، الشيخ هشام عمار مدير عام منطقة وعظ المنوفية ، الشيخ معين رمضان مدير إدارة أوقاف شبين الكوم ،  سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم ، وعدد من رجال الدين والدعوة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ هشام محمد عبد العزيز إمام وخطيب بإدارة أوقاف الباجور ومن أبرز المشاركين بمسابقة دولة التلاوة ، فيما نقل فضيلة الشيخ مدير مديرية الأوقاف تحيات وتهنئة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف لجميع قيادات وشعب المنوفية بهذه المناسبة العظيمة ، وخلال كلمته أشار  " حماد " أن رحلة الإسراء والمعراج كانت مليئة بالأحداث المهمة والاعجازية  تناولت العديد من الدروس المستفادة وأهم دلالات هذا الحدث العظيم في تاريخ الإسلام وما تحمله هذه الذكرى العطرة من معان سامية في الصبر والإيمان وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية التي دعا إليها الإسلام ، حيث أسري رب العالمين جلت قدرته وتعالت عظمته بنبي الرحمة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك حوله ، ومنه عُرج إلى سدرة المنتهي في الحضرة الإلهية ليفيض علينا جميعاً برحمته وعظيم مغفرته و لنستلهم منها قيم الدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه السمحة .

 قدم محافظ المنوفية أسمى آيات التهاني القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجميع القيادات التنفيذية وأهالي وأبناء شعب المنوفية بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج ، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء ، مشيداً بدور وزارة الأوقاف في نشر الوعي الديني الصحيح ومواجهة الفكر المتطرف بما يسهم في بناء مجتمع متماسك يقوم على المحبة والسلام ، ومؤكداً على استكمال مسيرة البناء والتنمية الشاملة بشتى المجالات لتحقيق المزيد من آمال وطموحات شعب المحافظة وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة .

